川普關稅超級核彈 成衣廠「邊走邊看」

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（中央社記者曾仁凱台北18日電）美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策，國內成衣紡織業者雖然早有心理準備，但沒想到，實際情況比想像還要糟。不願具名的成衣集團高層主管直言，「對成衣產業而言，這是核彈級的影響，幾乎無處可逃。」

「台灣32%、越南46%、印尼32%、柬埔寨49%、孟加拉37%。」川普手中的字卡板上，標示出各個國家的對等關稅稅率，全世界主要的成衣及製鞋生產基地無一倖免。

在美國對等關稅宣布前，台灣成衣大廠聚陽董事長周理平老神在在對記者表示，成衣加工是輕工業，本來就是游牧民族，逐水草而居。面對川普第一任期主導「去中化」，聚陽早一步撤離中國，布局「中國+1」，不但毫髮未傷、甚至逆勢受惠。

聚陽首先轉進越南發展，近年再把生產觸角延伸到印尼、柬埔寨，2024年更前進孟加拉設廠，預計今年下半年投產。聚陽為分散生產基地做足準備，原本評估美國關稅戰對公司而言又是一次「機會大於挑戰」的轉折點；不過沒想到此次川普關稅大刀一揮，打亂所有布局。

台灣紡織股王儒鴻發言人林芬如在對等關稅宣布後第一時間表示，這次等關稅的結果確實「超乎預期」，課徵範圍擴大非常多，雖然儒鴻已進行多元產地布局，仍然沒辦法分散風險。

台新投顧分析，按照過往經驗，未來儒鴻、聚陽等成衣代工廠，會與品牌客戶及終端消費者共同分擔關稅，由於這次對等關稅稅率高，代工廠利潤率恐承壓；而終端產品售價若因關稅大幅調漲，勢必影響消費力，預期客戶下單力道可能跟著放緩，不利成衣廠業績。

紡拓會秘書長黃偉基向中央社記者表示，川普關稅政策的結果，最後受傷最重的肯定是美國品牌與消費者，將造成美國成衣售價調漲，銷售量下滑。

美國衣履協會（AAFA）執行長拉馬爾（Stephen Lamar）也提出警告，美國政府的關稅政策會引發新的通膨循環，讓美國人的日常穿著變得更貴。AAFA統計，美國有高達97%的服裝和鞋子來自進口，中國是最大供應國。

黃偉基表示，川普的關稅政策，目的是希望引導製造業回到美國，但這放在成衣業，恐怕事與願違。他分析，成衣業是勞力密集產業，美國根本找不到合適和足夠的工人，川普一方面要引導製造業回流，但一方面又驅逐非法移民，導致美國更難找到工人。

其次，成衣業回美國需要一連串供應鏈配套，例如鈕扣、拉鍊等，這些供應商主要都在亞洲。他舉全球最大縫線供應商A&E（American & Efird）為例，A&E是美國公司，總部在北卡羅萊納州，同樣沒辦法留在美國生產，工廠遍布全球。

至於導入自動化，黃偉基表示，布料又薄又軟，直到現在，機器人還沒辦法抓布料，況且成衣款式是少量多樣，就算同樣款式也有許多不同顏色、尺寸，要全面自動化難度非常高。

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黃偉基認為，川普的政策可能引導少部分成衣業者到美國設廠，但頂多是小規模，成衣業要大規模回流美國可能性非常低，更不可能這麼快。

黃偉基說，這波美國對等關稅，對於台灣、中國、韓國而言，所有競爭國處境都一樣，不論製造商或品牌商現在全都抱持觀望態度，只能「邊走邊看」，大家都在忍耐，先度過這段調整期，靜待最後確定的關稅結果。（編輯：張良知）1140518