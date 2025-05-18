北市暑期STEAM教育營隊 即日起至5/28報名

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）台北市教育局今天宣布，114年暑期STEAM及新科技教育營隊活動，即日起至5月28日中午12時可上「酷課雲」報名，6月27日前公告錄取名單，共計83梯次主題課程、1214個名額。

北市教育局發布資訊指出，114年暑期STEAM及新科技教育營隊活動，營隊包含無人機、程式設計、機電整合、生活科技、人工智慧（AI）及XR應用等多元跨域專題學習課程，今年並推出Scratch貓咪盃、STEAM跨域競賽等主題課程。

針對今年推出的部分，教育局說明，由日新科技中心結合Scratch貓咪盃推出「喵喵程式夢工廠：一起施展Scratch的基礎魔法」主題課程，將培育北市國小學生學習圖像式程式語言Scratch，創造動畫遊戲世界。

其次，石牌科技中心結合STEAM跨域競賽-智慧滾珠，推出競賽培訓營，透過3D列印、雷切及手鋸加工零件組裝，訓練學生對機械結構及手動操作的能力，並要在作品的傳動結構中融入任一種SDGs永續發展指標，藉此引導學生瞭解全球重要議題。

此外，持續辦理高中學層STEAM及新科技營隊，主題課程「海廢獵人─打造海洋廢棄物捕撈神器」，將引導學生認識海洋廢棄物的成因與影響，設計思考模式、打造實用且創新的「海廢捕撈裝置」，培養學生具備解決問題的能力、團隊合作精神與永續發展觀念。

為鼓勵女學生參與營隊、照顧經濟弱勢學生權益，教育局並說，各項營隊課程抽籤排定3名經濟弱勢生（低收、中低收）保障名額，以及以個別課程招生名額30%抽籤，優先排定女性參與保障名額。

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活動時間則於7月1日到8月14日間展開。

關於STEAM教育，係融合科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）、數學（Mathematics）而成的跨學科教育。（編輯：李淑華）1140518