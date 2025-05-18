蔡奇：中央八項規定一貫到底 堅決整治黨內吃喝風

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（中央社台北18日電）中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇16至17日在河北唐山調研時說，要在全黨鍥而不捨貫徹「中央八項規定」精神，省市縣鄉村「一貫到底」，且要堅決整治「吃喝風」，對頂風（不顧黨紀）違紀者要嚴肅處理追責。

新華社今天報導，蔡奇16日至17日在河北唐山檢查指導「深入貫徹中共『中央八項規定』精神學習教育」工作，並看望基層幹部群眾時，作上述表示。而中共中央2013年10月制定、日前修訂的「黨政機關厲行節約反對浪費條例」也選在今天公布，內容要求全國黨政機關要堅持「從嚴從簡，帶頭過緊日子」。

根據報導，蔡奇說，要深入學習貫徹中共總書記習近平關於「加強黨的作風建設」的重要論述，堅持問題導向和嚴的標準，一體推進「學查改」，結合不同層級、地區、領域、行業實際加強分類指導，推動學習教育走深走實。

蔡奇在看望基層黨幹部及群眾時說，學習教育越到基層越要切合實際，基層黨員幹部要結合推進鄉村全面振興、加強基層治理等工作，錘鍊過硬作風，強化擔當作為，著力糾治「四風」隱形變異等問題；要持續整治「形式主義」為基層減負，讓基層幹部騰出更多精力為群眾「辦實事」。

報導指出，蔡奇在座談交流時說，開展「中央八項規定精神學習教育」是今年黨建工作的重點任務，要把學習領會習近平關於加強黨的作風建設論述和「中央八項規定」及其實施細則精神「貫穿全過程」，鍥而不捨貫徹「中央八項規定」精神，省市縣鄉村「一貫到底」，推動「糾四風」、樹新風向基層延伸。

蔡奇說，查擺相關問題要具體深入，注重徵求群眾意見，上級黨組織及工作專班要加強審核把關；各級領導班子成員要主動認領問題，精準制定整改措施；集中整治要動真碰硬，堅持「有什麼問題解決什麼問題，什麼問題突出重點整治什麼問題，一項一項抓落地」。

他強調，要堅決整治黨內「吃喝風」、侵害群眾利益、不擔當不作為等問題，對頂風違紀者嚴肅處理追責；且要抓典型通報，加強警示教育。指導組要堅持高標準嚴要求，緊緊依靠地方和單位黨委（黨組）開展工作，同題共答、同向發力，推動抓實整改整治。

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「中央八項規定」全稱「十八屆中央政治局關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定」，由2012年12月4日舉行的中共中央政治局會議審議通過，距習近平新就任總書記不到1個月。

這8項規定內容明定，要改進調查研究、精簡會議活動、精簡文件簡報、規範出訪活動、改進警衛工作、改進新聞報導、嚴格文稿發表、厲行勤儉節約等8大要項而得名，被視為習近平推動黨內反腐的源頭。（編輯： 邱國強）1140518