全國社區學生棒球賽7/5開打 299隊參賽創新高

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）114年全國社區學生棒球大賽將於7月5日開打，今年增設U18層級、分6個組別比賽，共吸引299隊、超過6000名隊職員參賽，為賽事開辦以來參賽人數新高。

114年全國社區學生棒球大賽今年增設「U18組」，分U10混合組、U12混合組、U12女子組、U15混合組、U18混合組及U18女子組，共6個組別比賽，將自北、中、南區決選晉級8月的全國賽的球隊。

今年參賽隊伍、人數創新高，U10混合組94隊、U12混合組108隊、U12女子組7隊、U15混合組72隊、U18混合組15隊及U18女子組3隊，其中女子組總計有10隊參賽，賽事落實運動性別平權，讓更多女性有機會參與棒球運動，女子組將於全國賽亮相。

自預賽脫穎而出的球隊，將站上全國賽的舞台，爭奪冠軍寶座，今年全國賽將於8月9日舉辦開幕園遊會，台灣世界少棒聯盟打造社區棒球的「夏日嘉年華」，正式賽則安排於8月10、16、17日舉行。

台灣世界少棒聯盟理事長黃英華表示，協會自111年起與體育署共同推廣台灣的社區棒球，首年只有89隊參賽，到今年突破新高，協會相當樂見有越來越多人投入，也持續推動社區棒球發展。

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黃英華提到，除連續兩年舉辦台灣唯一的社區棒球國手選拔賽TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽外，也向世界少棒聯盟（LLB）申請「2025年LLB 50／70亞太暨中東區資格賽」於台灣舉辦，屆時也盼邀請大家一同到場見證歷史。

今年大會將提供多管道的收視平台，預賽規劃7月5、6、12、13日轉播台北市青年公園棒球場賽事，7月19、20日則移至萬壽棒球場轉播。（編輯：李淑華）1140518