新春開工日 蔡總統合體副總統賴清德拜年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北15日電）今天是農曆大年初六新春第一個上班日，有別於傳統團拜形式，總統蔡英文今天偕同副總統賴清德、總統府秘書長林佳龍走訪總統府各局處室單位拜年，向大家道謝並說新年快樂，總統府員工及排隊參觀民眾拿起手機搶拍難得畫面。

農曆初三，總統蔡英文在社群網路IG發文，問候民眾是否出門走春，她打趣已抵達先前競選影片「在路上」的下車地點「台二線的82.5K」，並感謝IG粉絲追蹤數突破百萬人。發文一出，許多網友紛紛打趣驚呼，蔡總統竟然還在競選影片中的下車地點等待，也有不少網友自告奮勇說，要開車去把「小英總統」接回來。

今天是農曆春節假期過後第一個上班日，也是總統蔡英文8年任內最後一次在農曆春節期間向總統府各單位拜年，總統府今天開放民眾參觀，總統上午偕同賴副總統、總統府秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵等人逐一走訪總統府各局處室單位拜年。參訪民眾看到蔡總統、賴副總統走過來拿起手機拍個不停，還笑說，終於把總統從海邊接回總統府上班了。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

總統府各局處室人員預備春聯、迎春賀年手板、中華郵政公司設於總統府的郵局也贈送蔡總統、賴副總統以龍年為主題的新年郵票，象徵「祥龍獻瑞賀新歲」，總統也來到交誼廳、hairstalk髮思物語，總統入內參觀總統府的理髮店，直說「蠻好的」。

總統與副總統對於總統府各局處室單位人員要求拍照、簽名、比讚等都來者不拒，總統除了拜年外，也向大家說謝謝、辛苦了並祝福大家新年快樂。（編輯：蘇志宗）1130215