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赴陸旅遊團停招 邱太三：兩岸觀光須平等互惠

2024/2/15 10:45
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（中央社記者賴于榛台北15日電）交通部農曆年前宣布，停止招攬前往中國大陸的旅行團。陸委會主委邱太三今天說，球在對岸手上，因為兩岸觀光交流須平等互惠，如果只有台灣旅客過去，國內旅遊業者恐怕也會抱怨。

交通部原本宣布3月1日起，解除台灣旅行團赴中國旅遊禁令，但中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式；因此農曆年前宣布停止招攬前往中國大陸旅行團，而今年3到5月底已招攬成團的部分，仍可出團。

邱太三今天出席行政院新春團拜後受訪表示，政府去年8月就宣布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流相關規劃，至於相關生效的時間點就是對岸開放陸客來台旅遊，球在對岸手上。

他說，兩岸觀光交流須平等互惠，如果只有台灣旅客過去，國內旅遊業者恐怕也會抱怨政府只鼓勵民眾出國。

媒體詢問，總統蔡英文對開放赴陸團是否有意見，邱太三表示，政府單位在去年8月23日的國安會議就定調，初期以對岸2019年時，控制陸客來台旅遊的人數為基準，如對方有善意回應再調整，而所有調整，包括時間、人數，都是由觀光署評估後報國安會確認。

另外，一艘中國籍載有4人的快艇，昨天下午越界闖入金門海域，遭海巡署人員追緝，但該船拒檢蛇行翻覆釀2死，國台辦昨天則發聲明譴責台灣以粗暴和危險方式對待大陸漁民。

邱太三表示，相信國台辦一定關切他們民眾越界捕魚發生的情形，海巡署目前已經將相關基本情節報請檢察官指揮，調查一段時間有結果會通知對方。（編輯：蘇志宗）1130215

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