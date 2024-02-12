初三走春總統IG發文已「在路上」 感謝粉絲突破百萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北12日電）農曆初三，總統蔡英文在社群網路IG發文，問候民眾是否出門走春，她打趣已抵達先前競選影片「在路上」的下車地點「台二線的82.5K」，並感謝IG粉絲追蹤數突破百萬人。

蔡總統今天在IG貼出影片並詢問，「今天是大年初三，大家有出門走春嗎」。她表示已經「在路上」，到台二線的82.5K了，希望大家年節期間，外出走春、親友相聚，一路平安、順利，祝大家新春佳節愉快。

蔡總統也感謝大家的支持，讓她IG粉絲突破100萬，她會繼續分享生活點滴、跟大家互動。

發文一出，許多網友紛紛打趣驚呼，蔡總統竟然還在競選影片中的下車地點等待，也有不少網友自告奮勇說，要開車去把「小英總統」接回來。

副總統賴清德與副手蕭美琴競選總統時推出「我們一起，在路上」影片，蔡總統親自出演，影片中她一路載著賴清德，並把國政未來鑰匙交給「賴蕭配」，她說「你們一定會開得比我更好」，影片引起網友瘋傳分享，蔡總統在片中的下車地點台二線82.5K也成為熱門景點。（編輯：張均懋）1130212