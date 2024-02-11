賴清德苗栗發福袋 鍾東錦：真的需要中央關愛眼神

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）今天大年初二，總統當選人賴清德一早到苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮參拜、發福袋，縣長鍾東錦全程陪同指出，「這是鄉親的福氣，因為苗栗真的需要中央關愛的眼神」。

賴清德春節到全台各地廟宇參香並發放福袋，今天上午首站赴苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，由主委洪文華、鍾東錦，以及民進黨苗栗縣黨部主委李貴富、前立委杜文卿與多名縣議員陪同進入大殿參香祈福，隨後在廟前發放龍年福袋，祝福「一元復始、萬象更新」。

賴清德致詞表示，很高興年初二到拱天宮參拜，向天上聖母祈福，叩謝神恩保佑這場選舉平安順利、圓滿成功，他也感謝苗栗鄉親父老鼎力支持，讓他高票當選第16任總統。

賴清德說，特別利用年初二來跟大家拜年，希望祝福大家新的一年都能身體健康、事業成功、家庭美滿幸福、新年快樂、龍年行大運。

鍾東錦致詞時直接以「總統」稱呼賴清德表達歡迎，並說「總統」年初二就來到苗栗拱天宮參香發福袋，是苗栗鄉親福氣，也讓他很放心，表示他對苗栗很清楚也很了解，「因為苗栗現在真的需要中央關愛的眼神來協助推動更多建設」。

賴清德隨後發放限量1元福袋給排隊領取的民眾，許多民眾拿取福袋時，拱手稱「總統好」，也有人熱情比讚，喊「台灣加油」。

1名女子指出，新年新希望就盼當面見到準總統賴清德，她在廟前排隊1個半小時，終於拿到「賴桑」親手發放的福袋，「很值得、非常開心」。

按照先前規劃行程，賴清德結束拱天宮行程後，隨後依序前往新竹市香山財神廟、新竹縣竹北楊柳堂、湖口三元宮，以及桃園市平鎮義民廟、桃園景福宮參香、發放福袋，為民眾帶來龍年祝福好彩頭。（編輯：陳仁華）1130211