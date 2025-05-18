中國課徵共聚聚甲醛反傾銷稅 台灣稅率最低影響有限

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（中央社記者曾仁凱台北18日電）中國商務部今天公布對原產於美國、歐盟、台灣及日本的進口共聚聚甲醛（POM）課徵反傾銷稅，台灣廠商方面，台灣寶理稅率3.8%、台塑4%，其他台灣公司為32.6%。由於台灣整體稅率低於美、歐、日，專家評估受影響有限。

去年5月19日，中國商務部發布2024年第18號公告，決定對原產於美國、歐盟、台灣及日本的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。當時正值總統賴清德就職前夕，備受外界關注。

經過一年調查，中國商務部今天公告，根據「反傾銷條例」第25條規定做出最終裁定，認定原產於美、歐、台、日的進口共聚聚甲醛存在傾銷，「中國大陸共聚聚甲醛產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係」。將從19日起，對原產於美、歐、台、日的進口共聚聚甲醛徵收反傾銷稅，實施期限5年。

其中台灣方面，台灣寶理稅率3.8%、台塑4%，其他台灣公司為32.6%。專家評估，由於台灣整體稅率低於其他國家，尤其台塑稅率僅4%，預料受影響有限。

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此次美國公司被課徵的反傾銷稅稅率最高，泰科納（Ticona）與其他美國公司稅率皆高達74.9%。歐盟方面，塞拉尼斯（Celanese）與其他歐盟公司稅率皆為34.5%。日本方面，寶理塑料株式會社稅率35.5%、旭化成24.5%、其他日本公司為35.5%。

共聚聚甲醛為熱塑性的工程塑料，具有機械強度高、高耐疲勞性、高耐蠕變性等良好的力學綜合性能，主要用途可部分替代銅、鋅、錫、鉛等金屬材料，直接用於或經改性後用於汽車配件、電子電器、工業機械、日常用品、運動器械、醫療器具、管道管件、建築建材等領域。（編輯：蘇志宗）1140518