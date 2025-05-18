高通COMPUTEX主題演講 聚焦AI應用和資料中心布局

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）台北國際電腦展（COMPUTEX）本週盛大登場，晶片設計大廠高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）將在19日下午發表主題演講，暢談新個人電腦（PC）時代的核心內容。此外，高通布局AI資料中心以及與沙烏地阿拉伯合作進展，也是市場關注焦點。

根據高通官網，人工智慧（AI）應用推動產業重大變革，艾蒙將在COMPUTEX主題演講，介紹新一代Snapdragon X系列處理器平台，除了深耕PC產業外，艾蒙將展示相關平台在AI時代中演進重點，並分享AI改變消費者、企業與工業領域的PC使用體驗，並說明終端AI如何大幅提升生產力、創造力等多方面應用。

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此外，市場也關注高通拓展沙烏地阿拉伯市場的進展。高通在13日宣布，與沙烏地阿拉伯公共投資基金（Public Investment Fund）旗下專注於AI發展的子公司HUMAIN，簽訂合作備忘錄（MoU），在當地推動先進AI資料中心、以及從雲端到邊緣裝置的混合AI（hybrid AI）服務方案等。

高通指出，未來將在HUMAIN雲端基礎建設中，提供先進資料中心應用中央處理器（CPU）與AI晶片方案，包括採用高通的Snapdragon和Dragonwing處理器技術等。高通也規劃在沙烏地阿拉伯設立「高通設計中心」，鎖定半導體設計培育當地人才和新創企業。（編輯：楊凱翔）1140518