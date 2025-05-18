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台中女童過馬路遭紅衣婦從後方撞倒傷膝 警追人偵辦

2025/5/18 17:38
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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中一女童昨天在西屯區過馬路時，突遭紅衣婦人從後方大力撞倒致女童右膝受傷；警方今天表示，已接獲家長報案，將調閱監視器畫面追查涉案婦人，依傷害罪嫌偵辦。

台中市一名家長昨天在西屯區地方粉絲社團發文說，昨天上午8時55分帶著女兒在西屯區上仁街與上安路口走人行道過馬路時，有名紅衣婦人突然爆衝，大力推倒女童，女童當下跌倒在地，褲子磨破，身體擦挫傷，紅衣婦卻當場閃人離開。

家長認為，紅衣婦人蓄意傷人，於是向警方報案，要將婦人揪出來，也請當地里長幫忙找看看，故意的行為卻撞完後當作沒事走開，還好當時路上車子有停下來，不然真的非常危險。

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台中市警察局第六分局西屯派出所副所長莊貽麟表示，已接獲家長報案說女兒過馬路時，遭1名陌生女子自後方撞倒，造成右膝受傷；獲報後立即主動展開調查，並調閱現場周邊監視器影像，積極追查相關涉案人員，依刑法傷害罪嫌偵辦，絕不寬貸。

第六分局呼籲，民眾於行經路口及公共場所時，應注意自身行為及周遭環境，避免因疏忽造成他人受傷；警方對於任何可能危害民眾人身安全事件，均秉持積極主動查處原則，確保市民生命與財產安全不受威脅。（編輯：陳仁華）1140518

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