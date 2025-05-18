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陸委會擬查處唱和中共藝人 共青團發文稱別怕

2025/5/18 11:38
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（中央社台北18日電）大陸委員會近日表示擬針對台灣藝人親中的言行訂定懲處標準和名單，而鼓吹支持軍演武統言論是政府的紅線。中共共青團隨即在官方微博聲援歐陽娜娜等藝人，聲稱「別怕，14億中國人挺你」。

中共共青團（中國共產主義青年團）是中共的青年群團組織，其官方微博16日轉貼了台媒有關陸委會、文化部將查處唱和中共的台灣藝人，並且正在界定言論懲處標準與決定懲處名單的報導，其中陸委會主任委員邱垂正還點名歐陽娜娜已列為重要調查對象。

中國共青團這則「歐陽娜娜等台灣藝人被台灣當局威脅？別怕，14億中國人挺你」微博獲得許多響應，不少中國網友表示支持歐陽娜娜。

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邱垂正14日接受媒體專訪指出，部分在陸發展的台灣藝人在特定時間點轉發中共圖文，這樣的行為恐涉及中共黨政軍合作行為，可能違反兩岸條例第33之1條，必須依法查處。

陸委會副主委兼發言人梁文傑隨後於15日例行記者會說明，懲處言論標準與懲處名單正在處理中，對於哪些言論應該懲處尚待界定，懲處哪些台灣藝人也還在決定中。（編輯：周慧盈/朱建陵）1140518

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