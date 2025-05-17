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對等關稅寬限期7月屆期 總統：有決心爭取最好情況

2025/5/17 19:15（5/17 20:19 更新）
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圖為基隆港西岸貨運碼頭大批貨櫃。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北17日電）美國對等關稅寬限期將在7月初到期，各界關注台灣對等關稅是否會超過10%以上。總統賴清德今天透過專訪說明，談判的目的就是要避免這種情況產生，政府有決心為國家爭取最好的情況。

因應美國對等關稅新政，台美已進行一次視訊會議，以及在華府舉行的首輪實體磋商，雙方談判原則與內容受矚目。「敏迪選讀」今天播出賴總統專訪，內容觸及台美談判方向與原則。

影片來源：敏迪選讀

總統指出，美國為解決財政以及與各國貿易逆差問題，推出對等關稅新政，台灣第一時間就確立不採取貿易對抗，而是要透過談判、協商取得合理關稅，甚至有機會的話，也願意從零關稅談起，建立台美雙邊貿易協定。

總統談及，台灣願意透過大採購來減少台美貿易逆差，同時也願意解決非關稅貿易障礙，以及強化防治洗產地，在這過程，希望有助台灣產業與美國經濟結構能更緊密結合，既幫助美國的再工業化、幫助美國成為世界的人工智慧中心，也幫助台灣產業可以持續升級轉型，並提供台灣經濟進步的動能。

敏迪專訪賴總統

對於談判底線，總統回應，守住底線是一個比較負面的觀點，政府希望是一加一大於二，台美雙方合作創造出更多共同利益，政府會以站穩國家利益為根本，然後從深化雙邊貿易、創造雙贏的局面為出發點，既會守住國家的利益，也會守住產業發展的空間，不會犧牲任何一個產業。

美國對等關稅寬限期將在7月初到期，主持人詢問，屆時若美國政府對台灣課徵超過10%以上的關稅，該如何應對。總統表示，談判的目的就是要避免這種情況產生，政府有決心為國家爭取最好的情況。

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主持人詢問，美國總統川普過去這段時間說出「台灣人偷走了我們的工作、我們的產業」等語，要如何說服台灣人，美國人是最重要的盟友。總統解釋，政治上的確要面對疑美論或疑政府論，但川普要解決的是經貿問題，而台美長期就是非常堅定的夥伴、毋庸置疑。

總統強調，台美關係持續深化，並未因川普就任而停止，美國對台政策並未改變且持續加強，美國跟台灣就像是朋友。（編輯：林克倫、張若瑤）1140517

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#對等關稅
#對台影響
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