因應美關稅影響 賴總統台南座談：確保國家利益

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（中央社記者張榮祥台南25日電）面對美國關稅政策，總統賴清德今天在台南市產業座談表示，政府和美國談判，希望確保國家利益，保護台灣各行各業持續發展，不會犧牲農漁業，也會保護中小微型企業。

賴總統今天在台南市安平產業園區座談指出，美國總統川普提出對等關稅影響全世界，台灣也不例外，政府全力以赴、嚴肅面對，希望透過5大方法和美國談判，比照美國、加拿大、墨西哥關稅協定從零關稅談起。

賴總統表示，台灣願對美國進行採購，台灣目前經濟實力是夠的；同時願意到美國投資，幫助美國再工業化，台灣也有實力成就川普將美國打造為世界人工智慧中心，台灣絕對可以扮演關鍵角色。

賴總統指出，美國不只要求台灣，而是要求貿易夥伴做好先進科技產品出口管制、低價傾銷、洗產地等問題處理；還有排除非關稅貿易障礙。台灣和美國談判，希望確保國家利益，保護台灣各行各業發展空間，不會犧牲農漁業，也會做好保護中小微型企業工作。

賴總統表示，台灣產業有韌性，很多產業上、中、下游生態鏈相當完整。台灣對外貿易中，23.4%銷往美國，其他銷往美國以外市場，大家團結好好面對，一定可以解決。

賴總統說，川普上任後關稅不離口，總統府、行政院嚴陣以待，持續關注關稅政策發展，盤點、沙盤推演，低推估、高推估，行政院也在第一時間提出照顧計畫。

賴總統表示，業界通常有降低成本心聲，像是電價不要漲。台電在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間接受政府要求未調漲，以穩定物價，當時日本、美國等國通膨指數都超過9%，台灣則約3%，主因是核心物價沒有調漲，「我們總要回補人家」。

賴總統說，政府希望在關鍵時刻，錢要花在刀口上，且和業界共體時艱，大家有任何問題都可以解決，一起拚經濟，面對這個難關，更蓬勃發展。

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台南市長黃偉哲表示，美國關稅政策持續改變，局勢是浮動的，政府計畫性面對因應，其中台電補助是很重要的，若台電支撐不了，國家會受影響。台南市較受直接影響則是汽車零組件、螺絲扣件、蘭花及台灣鯛等。

安平產業園區廠商協進會理事長鄭丞焜則說，在美國對等關稅政策下，世界市場有機會重整，世界工廠地域性也可能移轉，期待政府和美國加強談判，協助產業厚植實力、培養人才，讓國內經濟穩定成長。（編輯：張雅淨）1140425