與在野合作強化對中溝通？總統：兩個不同路線

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影片來源：敏迪選讀

（中央社記者溫貴香台北17日電）針對是否與在野黨合作以強化跟中國對話，總統賴清德接受專訪表示，「因為兩個路線不同」，在野黨基本是一個中國原則，民進黨是主張中華民國和中華人民共和國互不隸屬；總統透露，就任即將1年印象最深刻，是接到國防部長顧立雄通知，有1架戰機墜海飛官出事。

賴總統日前接受網路節目「敏迪選讀」專訪，今天播出訪談內容，主持人詢問如何看待中國頻繁軍演升高兩岸衝突以及民眾的擔憂。

總統表示，中國不放棄武力犯台，把併吞台灣做為民族的偉大復興，要跟美國一較長短，也想改變以規則為基礎的世界秩序；前總統馬英九執政期間，中國軍費沒有少過，前總統蔡英文任內，中國不斷增強文攻武嚇，也強化對台統戰滲透，民眾當然會擔心戰爭的可能性。

總統指出，和平無價、戰爭沒有贏家，對和平一定要有堅定的理想，但不能夠有幻想，他的做法就是提出和平四大支柱行動方案。

總統提到，包括美國總統、G7的領袖會議或是G20領袖會議，都不約而同且不斷強調，台海的和平穩定，是世界安全跟繁榮的必要元素，這就是強調台海問題不是台灣跟中國的問題，而是全世界的問題。

總統從兩岸經貿角度說明，台灣是中國最大外資、約有200萬台灣人在中國發展產業，固然台灣因此受惠，但得利最多的是中國，協助創造就業機會、增加稅收，並培養中國產業生態鏈。

總統指出，只要中國願意對等、尊嚴，台灣願意跟中國交流合作，以對話取代對抗，以交流取代圍堵，進行合作，創造兩岸的和平共榮。

談及是否考慮與在野黨合作加強跟中國的對話溝通，總統表示，「因為兩個路線不同」，在野黨一個是接受九二共識，另一個是主張兩岸一家親，基本上就是一個中國原則；民進黨是主張中華民國和中華人民共和國互不隸屬，主張中華民國台灣的前途要由2300萬人決定，主張台灣的主權不容侵犯併吞。

總統指出，所謂台灣方案就是港澳模式的一國兩制，這不是台灣人民可接受的，而是要正視中華民國存在的事實，也要尊重台灣人民追求民主、自由與人權的生活方式。

總統認為，中國要重新思考對台策略，美國已講得很清楚，中國是美國最大的挑戰與威脅，最近美國總統川普和國防部長等官員都不斷強調要把力量移到印太來，阻止中國勢力的擴張；也就是說，中國20年、30年來的對台政策以及對外策略，形成這樣的結果，「這真的是中國想要的嗎？」

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此外，總統透露，就職將滿1年，印象最深刻是去年9月10日晚上，接到顧立雄通知有1架戰機（幻象2000）墜海、飛官出事，「這跟從媒體看到的感覺不一樣，是很震驚的」；他當時想，飛官真的非常辛苦，做為三軍統帥應該要全力支持國軍，給國軍精良的裝備、紮實的訓練並照顧官兵的生活。

總統強調，他身為總統、三軍統帥有3個使命，首先，延續國家生存發展，有主權才有國家，台灣比較特殊，有台灣才有中華民國，所以捍衛中華民國必先守護台灣。其次是保護全體國人生命財產安全。最後，發展經濟、投資社會、照顧弱勢，經濟發展的果實要為全國人民所共享。（編輯：林克倫、張若瑤）1140517