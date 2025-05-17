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卓榮泰：文化工作能影響百年、抵抗文化入侵

2025/5/17 18:27（5/17 18:46 更新）
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行政院長卓榮泰（前右2）17日視察台南市鹽水區岸內影視基地時表示，文化力量非常強大，尤只有文化工作能影響百年，抵抗文化入侵。前左2為台南市長黃偉哲。中央社記者張榮祥台南攝 114年5月17日
行政院長卓榮泰（前右2）17日視察台南市鹽水區岸內影視基地時表示，文化力量非常強大，尤只有文化工作能影響百年，抵抗文化入侵。前左2為台南市長黃偉哲。中央社記者張榮祥台南攝 114年5月17日
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（中央社記者張榮祥台南17日電）行政院長卓榮泰今天視察台南市鹽水區岸內影視基地表示，文化力量非常大，尤其中國文化入侵台灣非常多，隨時發生，只有文化工作能影響百年，抵抗文化入侵。

卓榮泰指出，一部好的影視作品、電視節目、電影，力量和影響非常大，也顯示文化人力量非常大，從文化部預算馬上解凍就看得出來，一開始被刪那麼多、凍那麼多的時候，文化界的人都跳出來，因幫忙文化預算竟被刪凍那麼多，觸怒了文化人。

卓榮泰表示，文化部相關預算凍結又解凍，也讓文化部產生很大麻煩，一整年要做的工作只剩7個月，延誤上半年時間，預算不當刪減造成的問題就在這裡；不只文化部，所有部會都受到傷害。下半年有能力趕上進度嗎，他覺得很難。

卓榮泰說，他喜歡看電視和電影，如今在NETFLIX找一部片子，美國片很多，也會找到韓國片和中國片，但找台灣片要認真用心；文化力量也在侵蝕社會的根和基礎，尤其中國文化入侵台灣非常多，隨時發生。

卓榮泰表示，總統賴清德3月13日召開第二次國安高層會議，17項因應策略就有一項針對文化，要將文化產業帶進來，而不是到中國發展的台灣藝人發表不當、應如何做出要求處置而已。若國內影視產業未發達，如何期待影視人回台工作。

卓榮泰說，今天開始，台灣進入沒有核能時代，這也是生活文化，不會讓國人在用電上有任何不安心，台電也事前安排後續電廠如何銜接，在無核時代用電無虞，不用擔心。

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卓榮泰強調，文化產業必須用到相當多地方資源和能源，這些都不需擔心，台灣會進入沒有核能的時代，也沒有核能的文化，讓台灣根基札得更深，也只有文化工作影響百年，抵抗文化入侵。

台南市政府表示，岸內影視基地發展計畫是中央支持的重要計畫，目前共投入前瞻計畫第一期至第四期（民國107年-113年）約新台幣6.1億元；行政院去年10月再核定4年公共建設計畫總經費16.08億元，持續完善基地各時代場景等設施。（編輯：林恕暉）1140517

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