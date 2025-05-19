加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰2/300
首頁 / 政治

台鐵和仁崇德間中斷 卓榮泰：安全第一儘速搶修

2025/5/19 00:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北19日電）受昨天午後大雨影響，台鐵和仁與崇德間遭土石流淹過軌道。行政院長卓榮泰表示，台鐵仍在徹夜搶修，他已指示相關單位務必以「安全第一」為首要，儘速回復鐵路正常運行。

台鐵和仁與崇德間昨天下午因強降雨致使河水湍急，沖下土石泥流淹過軌面，導致電車線設備及路線受損。交通部長陳世凱已指示陸海空啟動跨運具聯防疏運旅客，降低對旅客行程影響。

google news透過 Google News追蹤中央社

卓榮泰昨天深夜在社群網站臉書（Facebook）發文表示，花蓮強降雨導致和仁與崇德河水湍急，沖下土石泥流淹過軌道，台鐵電車線設備及路線受損，目前此區間路線暫時雙向不通，交通部已啟動公路、航空、海運疏運接駁，請大家密切留意交通部更新交通資訊。

卓榮泰表示，目前台鐵仍在徹夜搶修當中，他已指示相關單位務必以「安全第一」為首要，儘速回復鐵路正常運行。近日可能還會有強降雨，山區土石含水量較高，他請附近居民慎防坍方及落石，避免前往山區活動。（編輯：何宏儒）1140519

#花蓮
#台鐵
#交通部
#卓榮泰
#臉書
卓榮泰
卓榮泰宣告進入無核時代 夏季用電高峰仍安全卓榮泰：文化工作能影響百年、抵抗文化入侵
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
卓榮泰宣告進入無核時代 夏季用電高峰仍安全
14
更多編輯台推薦新聞：