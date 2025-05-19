台鐵和仁崇德間中斷 卓榮泰：安全第一儘速搶修

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（中央社記者高華謙台北19日電）受昨天午後大雨影響，台鐵和仁與崇德間遭土石流淹過軌道。行政院長卓榮泰表示，台鐵仍在徹夜搶修，他已指示相關單位務必以「安全第一」為首要，儘速回復鐵路正常運行。

台鐵和仁與崇德間昨天下午因強降雨致使河水湍急，沖下土石泥流淹過軌面，導致電車線設備及路線受損。交通部長陳世凱已指示陸海空啟動跨運具聯防疏運旅客，降低對旅客行程影響。

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卓榮泰昨天深夜在社群網站臉書（Facebook）發文表示，花蓮強降雨導致和仁與崇德河水湍急，沖下土石泥流淹過軌道，台鐵電車線設備及路線受損，目前此區間路線暫時雙向不通，交通部已啟動公路、航空、海運疏運接駁，請大家密切留意交通部更新交通資訊。

卓榮泰表示，目前台鐵仍在徹夜搶修當中，他已指示相關單位務必以「安全第一」為首要，儘速回復鐵路正常運行。近日可能還會有強降雨，山區土石含水量較高，他請附近居民慎防坍方及落石，避免前往山區活動。（編輯：何宏儒）1140519