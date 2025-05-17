台文館故事聯合國 探索繪本想像世界

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（中央社記者邱祖胤台北17日電）國立台灣文學館辦理「故事聯合國」，今天由美國在台協會（AIT）高雄分處長張子霖為小朋友說故事，並參與黏土創作，探索繪本想像世界。

根據台文館發布新聞稿，館長陳瑩芳開場致詞表示，繪本及圖像故事一直是台灣文學發展重要的一部份，今年「故事聯合國」主題結合奇幻、怪獸、冒險的元素，希望帶給小朋友不同以往的故事體驗。

新聞稿指出，位於台文館B1文學樂園「美國小天地」，由台文館與AIT連續12年合作，致力推動美國文化並促進台美交流，共同設立的「美國資料專區」，展示美語兒童繪本、青少年文學讀物與互動桌遊；「美語說故事」及後來轉型的「故事聯合國」美國場次，自2013年迄今舉辦77場，吸引逾3千人次參與。

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張子霖今天響應2025年國際博物館日主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」，特別挑選由美國作家瓊‧艾吉（Jon Agee）創作，緊扣「科技與未來」概念的太空題材繪本「我的火星探險」。

「故事聯合國」每場次的活動前10日開放線上免費報名。此外，B1文學樂園主題書展將於6月24日登場，展出各國駐台單位推薦影片及所介紹的繪本。活動詳見台文館官網。（編輯：林恕暉）1140517