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屏東債務協商預藏槍枝射胸釀1死 犯嫌收押禁見

2025/5/18 16:35（5/18 17:23 更新）
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屏東16日發生酒吧槍擊案件，導致1人死亡，屏東地檢署偵辦，認為陳姓嫌犯涉嫌殺人罪嫌重大，向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。(中央社檔案照片)
屏東16日發生酒吧槍擊案件，導致1人死亡，屏東地檢署偵辦，認為陳姓嫌犯涉嫌殺人罪嫌重大，向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。(中央社檔案照片)
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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）屏東縣16日凌晨發生酒吧槍擊案，2名男子協商債務破局，陳姓嫌犯持槍朝洪姓男子射擊，洪男死亡；屏檢偵辦訊問陳嫌，認為涉殺人罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

案件發生在16日凌晨3時許，31歲陳姓男子與42歲洪姓男子因為新台幣20萬元債務協商破裂，引發激烈衝突，洪男遭陳男槍擊後血流不止，送醫急救後宣告不治，檢警展開偵辦。

屏檢今天發布新聞稿表示，16日當天前往相驗洪姓死者，履勘案發現場，並指揮警方調閱監視器畫面、訪查目擊證人、製作相關筆錄以釐清案情；雙方因債務問題發生糾紛，約定於案發酒吧進行協商，但協商過程發生激烈口角衝突，陳嫌持預藏槍枝朝洪姓死者胸口射擊，致洪男當場倒地失去意識，經緊急送醫搶救，仍宣告不治。

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案發後，陳嫌逃離現場，警方追緝，陳嫌於16日下午主動向警方投案，並交付犯案槍枝。

屏檢指出，檢察官於昨天訊問陳嫌後，認其涉犯刑法殺人罪且犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，顯有羈押原因與必要，向屏東地方法院聲請羈押禁見，法院於昨天晚間裁定准予羈押禁見。（編輯：陳仁華）1140518

#屏東地方法院
#屏檢
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