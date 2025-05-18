世界桌球錦標賽 林昀儒男單、混雙闖頭關

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（中央社記者陳容琛台北18日電）在卡達杜哈舉行的世界桌球錦標賽，「台灣一哥」林昀儒在男單首輪以直落四過關後，緊接著與鄭怡靜搭檔的混雙同樣以直落三獲勝，如願晉級次輪。

世界排名12的林昀儒，今天在男單首輪面對33歲的美國選手梁吉善，前3局並未遇到太多挑戰，林昀儒以11比6、11比3、11比7手握聽牌優勢，關鍵第4局雙方戰成6比6平手，林昀儒連得4分奠定勝基，即便被化解1個賽末點，但仍以11比7取得比賽勝利。

結束男單首輪的賽事後，林昀儒經過短暫休息，隨即再與「台灣一姐」鄭怡靜攜手拚混雙首輪，迎戰「哈薩克組合」哈爾基（Iskender Kharki）、羅曼諾夫斯卡亞（Angelina Romanovskaya），即便已經許久未正式搭檔，但林昀儒、鄭怡靜默契不減，僅花費不到16分鐘，就以11比1、11比6、11比3獲勝，輕鬆晉級次輪。

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過去林昀儒、鄭怡靜曾一度高居混雙世界第1，甚至在東京奧運聯手摘下混雙銅牌，不過隨著2022年9月起林昀儒更換搭檔為陳思羽，讓林昀儒、鄭怡靜的合作畫上休止符。

如今兩人在今年桌球世錦賽再度合體，並將於混雙次輪挑戰世界排名第6的「瑞典組合」卡森（Kristian Karlsson）、凱爾伯（Christina Kallberg），爭取16強門票。（編輯：黃名璽）1140518