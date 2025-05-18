藍質疑國軍英雄館遭施壓拒租借 綠議員批混淆視聽

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）國民黨台北市黨部今天表示，日前租借國軍英雄館宣講罷免，7日確認檔期和繳費，15日才通知無法租借，質疑遭施壓。國防部說，從未介入且依法行政；綠營市議員則批混淆視聽。

國防部今天澄清，各地英雄館營運屬軍友社權責，國防部從未介入，國軍嚴守行政中立，落實依法行政。

國民黨台北市黨部下午透過新聞稿表示，市黨部人員於5月7日確認租借國軍英雄館場地檔期，並於同日完成繳費，隨即寄發活動通知；不料，承辦人員於5月15日上午10時51分接獲國軍英雄館副總林文科來電，並提供相關規定稱「不能借用」。

隨後當天透過國民黨立法院黨團協助了解狀況，市黨部說，國軍英雄館總經理進一步回覆，是因有耐重補強工程而無法租借，因工期自5月15日至7月31日，所以自5月15日之後不能接受客人，並願意退還場地費和補償郵資印刷等損失。

市黨部質疑，經查國軍英雄館宴會廳於5月17日仍開放租用舉辦活動，並無5月15日後因補強工程而無法租借狀況；若如部分人士指稱，國軍英雄館4月11日即發包、5月開工，為何館方還在5月7日向市黨部收取5月18日的活動訂金？

同時，當時訂金的活動名稱明確載明為「反綠共戰獨裁」，市黨部並無隱瞞，國軍英雄館收取訂金時也無意見，為何5月15日才通知不符規定，難免讓人質疑有外力施壓。

市黨部認為，國軍英雄館所謂規定，是指不得「違背國防部政策、立場及法令規範等...」，但試問國防部自應服膺總統及執政黨領導，大罷免既是執政黨所發動，市黨部舉辦罷免民進黨雙吳立委活動，何來違背國防部政策或立場，還是國防部立場是只有民進黨能提罷免，在野黨不能提？

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針對國民黨台北市黨部代理主委、議長戴錫欽指稱，國軍英雄館租借變故問題是遭高層施壓一事。民進黨台北市議員林亮君稍早在臉書發文表示，國民黨不要再做不實指控，並指事實是國軍英雄館目前委由軍人之友社經營，其整修計畫於4月11日就發包簽約、5月開工，且軍友社網站於5月8日即發布整修公告。

林亮君表示，國軍英雄館的經營單位軍人之友社，一向被認為較為親藍，國民黨如今利用早就規劃的整修閉館，來惡意指控民進黨。誰才是在玩弄政治、混淆視聽，大家一目了然。（編輯：黃名璽）1140518