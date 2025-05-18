台灣祭冠軍樂團The Salitus 引爆日本神戶音樂祭

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）在屏東縣政府主辦台灣祭奪冠的樂團The Salitus，今天登上日本神戶音樂祭舞台，當樂團大喊We are come from Taiwan，全場觀眾歡呼。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，神戶最大戶外音樂祭Coming Kobe，活動現場設有13個舞台，參與活動族群相當廣泛，由2名日本人與2名台灣人組成的混血龐克樂團The Salitus登場，一系列日式旋律龐克演出瞬間點燃全場。

來自台灣的貝斯手Natsu更在台上熱情喊話We are come from Taiwan，40分鐘熱力演唱，不僅贏得日本樂迷熱烈迴響，更讓主辦單位豎起大拇指大讚「台灣樂團好厲害」。

屏東縣政府指出，為促進與日本神戶市間城市交流與合作，傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭代表屏東縣長周春米前往日本神戶市役所、神戶市議會及兵庫縣議會等，雙方就教育、文化及觀光等多面向議題進行交流，為未來交流奠定基礎。

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鄞鳳蘭表示，神戶市擁有美麗的山與海，與屏東自然環境相似，令人感到親切。會議中，她向神戶市役所介紹屏東春夏秋冬各具特色文化活動，並即興清唱恆春民謠「思想起」，讓在場所有人留下深刻印象外，更預告10月將舉辦首屆「世界在屏東」活動，邀請神戶代表團來訪，期盼透過長期交流與合作，建立更緊密連結。

鄞鳳蘭說，感謝日台友好促進協議會協助，促成屏東參與Coming Kobe音樂祭。屏東與神戶的交流始於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，兩地音樂祭皆從災後或疫情中出發，有著相似的背景，希望未來能在文化、農業、教育與產業等領域展開更多合作，讓更多南部民眾認識神戶，共同努力開啟南部直航新契機。（編輯：黃名璽）1140518