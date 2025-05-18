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GD權志龍7月唱進小巨蛋 5/27全面開放購票

2025/5/18 15:36（5/18 16:11 更新）
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韓國歌手G-Dragon（GD，權志龍）將來台開唱，演唱會預計7月12、13日在台北小巨蛋登場。（超級圓頂提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月18日
韓國歌手G-Dragon（GD，權志龍）將來台開唱，演唱會預計7月12、13日在台北小巨蛋登場。（超級圓頂提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月18日
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（中央社記者王心妤台北18日電）韓國歌手G-Dragon（GD，權志龍）睽違8年將來台開唱，預計7月12、13日在台北小巨蛋登場，採實名制購票，5月27日全面啟售。

GD是K-POP天團BIGBANG隊長，去年以個人身分回歸樂壇，今年2月發行個人第3張正規專輯Übermensch，他的官方粉絲帳號3月在X平台宣布將展開「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI」巡迴演唱會。

主辦單位超級圓頂今天公布票價，最高票價落在新台幣8980元，售票時間分為多個階段，G-DRAGON官方會員可於5月18日中午12時至20日晚上11時59分優先登記，並於25日中午12時至晚上11時59分優先購票；凱基卡友可於26日下午4時30分至27日上午11時59分優先購買；全面開賣時間則是27日下午1時起。（編輯：張雅淨）1140518

#台北小巨蛋
#權志龍
#GD
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