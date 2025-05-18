世衛官方健走活動取消 台灣民團日內瓦廣場接力發聲

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（中央社記者田習如日內瓦18日專電）來自美洲及歐洲的國際友人和台僑、海外台灣學子及醫界青年團體今天上午齊聚日內瓦，表達力挺台灣參與世界衛生大會的訴求。在世衛例行健走活動因美國金援刪減而取消的此刻，台灣的持續發聲特別響亮。

第78屆世界衛生大會（WHA）將自19日至27日在日內瓦舉行，每年開幕前的週日上午，世界衛生組織（WHO）總部萬國宮前的知名景點「三腳椅廣場」（Broken Chair）總是擠滿數千名來自各國民眾，在舞台上熱情帶動唱跳暖身後，由世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）鳴槍開始健走。

今年原訂進入第6屆的這項「Walk the Talk」健走活動在數週前臨時取消，取而代之的是由台灣民間團體發起的集會和遊行。台灣連續第9年未能受邀參與世衛大會，但無法澆熄台灣人民和國際友人年年在世衛大會前挺台的熱情。

主辦這場活動的「世界公民挺台聯盟」是由瑞士台商會會長謝瑾今年在瑞士登記成立，獲得25個國家的民間團隊支持參與。她告訴中央社，現場有來自阿根廷、西班牙、秘魯、芬蘭、德國、英國等許多友人和台灣人共襄盛舉，「讓中華民國的國旗在日內瓦三腳椅（廣場）自由的飄揚」。

衛生福利部長邱泰源來到集會現場為民眾打氣，他在致詞時風趣的說，「如果台灣加入WHO的話，這個三腳椅的第四支腳就可以補起來，不再是broken chair而是perfect chair，讓世界變得更完美、更健康」。

衛福部長邱泰源（右起）、國民黨立委王育敏、民進黨立委王正旭和民眾黨立委劉書彬在日內瓦世界衛生組織總部前的廣場，參與民間團體挺台集會。中央社記者田習如日內瓦攝 114年5月18日

烏克蘭志工慕茲洛娃（Kateryna Muzlova）從戰火中的家鄉搭乘50多個小時火車來到此地，為烏克蘭爭取支持並聲援台灣，她呼籲人們為了愛與和平團結在一起，「在日內瓦這裡人們談論自由與人權，烏克蘭和台灣對這個主題特別瞭解，知道它有多重要」。

歐洲台灣青年協會會長王語樓在集會中以德文短講，其他成員也分別以日語、英語發言向各國民眾訴求挺台。王語樓告訴中央社，台灣青年希望透過創意、輕鬆的方式爭取國際支持，除了在遊行中大聲唱歌，遊行後也會在日內瓦湖畔辦「珍奶聊天會」，邀請路過的各國民眾一起喝珍奶、聊台灣。

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台灣醫學生聯合會自2017年台灣未能以觀察員身分參與世衛大會後，便由各醫學領域的團體組成世衛台灣青年團，連續多年來日內瓦舉行座談等活動。學生代表邱耀萱說，今年共15位聯合會代表來此展現台灣青年的實力，「讓世界看見台灣」。

集會民眾最後在齊喊「台灣加油」聲中展開街頭遊行。過去兩年台灣民眾藉Walk the Talk機會走在譚德塞身邊，表達參與世衛訴求，今年場面不再。世衛組織未特別說明今年取消健走原因，不過因美國削減對世衛的資金援助，世衛秘書處已宣布本屆大會將撙節進行，包括嚴控展覽和活動成本。（編輯：韋樞）1140518