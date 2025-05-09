衛福部預算被刪WHA團員少1/3 半抗議半呼籲發聲

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（中央社記者曾以寧台北9日電）世界衛生大會（WHA）將登場，衛福部長邱泰源今天說，今年受預算影響，世衛團人數比過去少1/3，仍將按原計畫於16日晚間出發，以「半抗議、半呼籲」盼爭取台灣完整參與WHA。

第78屆世界衛生大會（WHA）將於19日起在瑞士日內瓦登場，儘管各國挺台聲浪一波波，然而截至去年，台灣已連續8年未能以觀察員身分參與，且今年至今仍未收到邀請函。

邱泰源今天出席國民健康署「產後健康照護服務方案」記者會，並於會前接受媒體聯訪表示，今年世衛行動團仍預計按照原來規劃，在16日晚上出發，在當地開始一系列活動。

衛福部今年國外旅費預算遭刪6成，邱泰源指出，已到處找經費，對於這次要完成的任務，也找最直接的主管過去，不過整體人數比過去少約1/3，整體人數剩20幾人。

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對於未受邀請，衛福部往年都會向世衛秘書處遞交抗議信函。邱泰源說，這不叫抗議信函，是「半抗議、半呼籲」，盼向世衛表達，台灣是醫療衛生優等生，希望還是給機會，完全參與WHA，與世界各國進行醫衛交流，這樣對全世界醫療防疫水準應該是有幫助的。

其他各種活動方面，邱泰源表示，也將按照往年經驗、精益求精，除將和理念相近國家多多互動，也將透過各種方式讓台灣「走出去」。（編輯：管中維）1140509