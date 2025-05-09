連9年未獲WHA邀請 21醫事團體籲正視台灣貢獻

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）台灣還沒收到世界衛生大會（WHA）邀請函，21個醫事團體今天向國際喊話，面對氣候變遷、新興傳染病、慢性病負擔及高齡化社會等全球性挑戰，各國須合作，籲正視台灣貢獻。

第78屆世界衛生大會（WHA）將於19日起在瑞士日內瓦登場，儘管各國挺台聲浪一波波，然而截至去年，台灣已連續8年未能以觀察員身分參與，且今年至今仍未收到邀請函。

21大醫事團體今天舉行聯合國際記者會，衛生福利部國際合作組主任施金水會前接受媒體聯訪說明，由衛福部長邱泰源帶領的行動團，預計下個週末、WHA大會前夕抵達當地，將利用各種場合與各大國際組織、重要國家會面，至少40國以上，應該不會少於去年。

媒體詢及，美國總統川普上任後率美國退出世界衛生組織（WHO）是否會讓WHA失焦。施金水說，美國是WHO的194個會員國之一，離開確實造成很大影響，包括財務、人力、推動中計畫等，但WHA每年舉辦，仍會持續討論重要議題，特別是這次會期將通過大流行公約，經過2年半討論總算達成共識，相信會是今年最重要重點。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明告訴媒體，去年WHA通過WHO在2025到2028年施政方向規劃，希望世界各國提高健康照護覆蓋率，但「台灣很早完就已經達成各國才正要開始努力的目標」。

他說，台灣推動健保制度至今邁入30年，覆蓋率已達到99.9%，整個民眾滿意度也在9成以上，徹底根除台灣過去因病而窮、因窮而死的困境，放諸世界都是重要成就；台灣從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情表現到國際人道救援，持續為全球健康做出貢獻。

「不能把台灣這麼優秀的學生排除在校園外，沒有辦法跟世界各國交流。」周慶明致詞時表示，面對氣候變遷、新興傳染病威脅、慢性病負擔及高齡化社會等全球性挑戰，各國必須通力合作、資訊透明，才能有效因應危機。

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周慶明重申，「在此關鍵時刻，台灣的經驗與能力不容忽視」，全球醫界對於台灣支持卻從未缺席，代表全世界數百萬醫師的世界醫師會日前再度發函給WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），重申台灣參與WHA及其周邊機制的必要性。

與會的21大專業醫事團體代表發表共同聯合聲明，強調以專業參與國際、深化全球夥伴關條，為推動全人類的健自社不懈努力，呼籲國際社會與WHO堅守「不遺漏任何」的理念，讓台灣有機會為全球健康貢獻力量。（編輯：管中維）1140509