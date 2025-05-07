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邱泰源投書耶路撒冷郵報 籲正視台貢獻參與WHA

2025/5/7 08:07
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（中央社記者賴素芬特拉維夫6日專電）衛生福利部長邱泰源投書「耶路撒冷郵報」，指台灣健保體系優越，連續7年獲全球健康照護指標第一，並積極貢獻全球公共衛生、參與國際防疫與醫療合作，籲世衛組織正視台灣貢獻，邀台參與世界衛生大會，共同實現健康人權。

擁有以色列海內外2000萬讀者的英文「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post），今天以大篇幅版面，刊登邱泰源呼籲世界衛生組織（WHO）邀請台灣與會的投書。

邱泰源在文中說明，台灣健保體系是保障國民健康安全的重要基石，更連續7年蟬聯全球資料庫網站Numbeo「全球健康照護指標」（Health Care Index）冠軍，是國際社會典範。

台灣持續運用資通訊優勢，建構健保雲端系統等極具效能的衛生體系及服務，並藉由創新科技輔助，不斷改善醫療環境，發展智慧醫療照護，提升整體醫療服務品質，提供民眾更好的照護。這些政策及成果切合WHO的公衛施政策略方針。

邱泰源指出，台灣積極參與全球衛生事務，包括在COVID-19期間與國際社會分享防疫物資、技術和經驗，也不斷與友好國家分享全民健保制度等成功典範，致力協助他國實現WHO的全民健康保障目標。但由於中國藉由扭曲聯合國大會第2758號決議及世界衛生大會第25.1號決議，台灣被排除在WHO之外。

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邱泰源強調，台灣促請WHO及國際社會正視台灣長期以來對全球衛生體系的貢獻，敦促WHO應採取更開放態度與彈性，秉持專業，主動邀請台灣參加WHA及參與WHO主辦的會議、活動和機制，包括WHO大流行病協定。

邱泰源進一步表示，台灣期盼與各國攜手，共同落實WHO憲章所揭示的「健康是基本人權」精神，以及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。（編輯：張芷瑄）1140507

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