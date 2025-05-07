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駐芝加哥官員：台灣世衛權利不容錯誤扭曲

2025/5/7 07:41
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（中央社記者廖漢原紐約6日專電）美國威斯康辛州「資本時報」刊登駐芝加哥辦事處長類延峰的專文，籲請全美各界支持台灣參與「世界衛生組織」，聯合國大會第2758號決議及世界衛生大會第25.1號決議錯誤扭曲，無權賦予中華人民共和國在世衛代表台灣任何權利。

威斯康辛州重要報章「資本時報」（The Capital Times）4日刊登類延峰「允許台灣參與世界衛生組織」投書指出，Numbeo年度調查顯示，台灣連續7年在醫療保健指數類別排名第一。台灣的全民健保制度，促進醫療資料更有效交換，快速醫療保健互通性資源等國際標準，也強化國際醫療數據共享。

儘管面臨政治挑戰，台灣仍持續參與國際衛生事務，致力支持全球衛生體系。疫情期間，台灣在物資、策略與經驗分享上扮演重要角色，成為世界各國可信賴夥伴。

台灣全民健保惠及民眾的成功經驗提供各國寶貴經驗，隨著繼續分享全民受惠、財務管理和數位健康經驗，希望能夠幫助其他國家實現世衛組織全民健康的目標。

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由於中國持續扭曲聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議，台灣一直無法參與世衛、全球最重要的衛生合作機構，但2項決議都沒提到台灣，也沒有出現台灣是中華人民共和國一部分相關文字，這些決議無權賦予中華人民共和國在世衛代表台灣的任何權利。

類延峰強調，為秉持聯合國包容普遍的核心價值，呼籲世衛組織及各方，肯定台灣對全球公共衛生及人類健康權的貢獻。從務實的角度考慮，台灣應納入世界衛生大會（WHA）和所有世衛會議、活動和機制，特別是與重大流行病協議有關的活動。（編輯：張芷瑄）1140507

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