加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活

Robofest世界機器人大賽 台灣年輕學子延續佳績

2025/5/18 22:52（5/18 23:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣學子在美國密西根州舉行的世界機器人大賽，在眾多競爭者中獲多個獎項。（駐芝加哥辦事處提供）中央社記者廖漢原紐約傳真 114年5月18日
台灣學子在美國密西根州舉行的世界機器人大賽，在眾多競爭者中獲多個獎項。（駐芝加哥辦事處提供）中央社記者廖漢原紐約傳真 114年5月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約18日專電）在美國密西根州舉行的2025年Robofest世界機器人大賽17日落幕，年輕台灣團隊共獲得6項第1、3項第2及1項前4強，成績斐然。總統賴清德及副總統蕭美琴頒發賀電鼓勵同學持續向上，在各領域發光發熱。

14支來自台灣的隊伍遠赴密西根州底特律勞倫斯科技大學（Lawrence Technological University）參賽，高雄鳳山正義高中3支隊伍，正義隊、正心隊與兔子跑跑隊，囊括4個獎項，得獎者披著國旗與各國隊伍接受祝賀。

國際AI教育協會理事長羅堅泰帶領台灣團隊，近百名國小到高中優秀選手及學校領隊進行為期3天的競賽考驗，與全球25個國家選手一較高下。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

駐芝加哥辦事處向獲獎學生頒發總統賴清德及副總統蕭美琴的賀電，表彰參賽同學的付出耕耘，並盼同學未來持續勤勉向上，在各領域發光發熱。

台灣年輕團隊優異成績讓世界參賽者看見學生紮實的AI科學基礎與競爭力，駐芝加哥辦事處恭賀台灣隊連年創佳績，期許參賽者繼續穩步向前，發揚台灣科技研究實力。（編輯：高照芬）1140518

#台灣隊
#底特律
#賴清德
#芝加哥
#密西根州
#蕭美琴
賴清德
新教宗良十四世就職座車繞場掀旋風 陳建仁與150多國特使致賀[影]總統就職將滿1週年 本土社團關注轉型正義
蕭美琴
蕭副總統17日出席世壯運開幕 府：無其他考量羅德島州議會通過決議 強調美對台基於台灣關係法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：