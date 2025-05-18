台中街頭連續衝撞女童 警方逮獲1女強制送醫

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市1名女童昨天在西屯區過馬路時，突遭紅衣婦人從後方大力撞倒後即離去，該名婦人隨後又再次衝撞另名女童。警方今晚宣布已查獲涉案女子，因情緒不穩強制送醫。

台中市1名家長昨天在西屯區地方粉絲社團發文表示，昨天上午8時55分帶著女兒在西屯區上仁街與上安路口過馬路時，有名紅衣婦人突然爆衝，大力推倒女童，女童當下跌倒在地，褲子磨破，身體擦挫傷，而婦人隨即離開。

家長表示，紅衣婦人蓄意傷人，於是向警方報案，要將婦人揪出來，也請當地里長幫忙尋找；該名婦人故意撞人後卻當作沒事離開，幸好當時路上車子是停下來的，否則真的非常危險。

台中市警察局第六分局西屯派出所副所長莊貽麟表示，已接獲家長報案稱女兒過馬路時，遭1名陌生女子自後方撞倒，造成右膝受傷。獲報後立即主動展開調查，並調閱現場周邊監視器影像，積極追查涉案女子。

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警方調閱周邊監視器影像，迅速將涉案女子查緝到案，經了解，涉案女子於案發前自醫療院所離開後，即與報案人母女相遇，因不明原因衝撞女童後逃逸，隨後又於附近超商外再次衝撞另名女童。

警方指出，經比對影像畫面及確認身分後，於今天晚上8時許，會同涉案人父親將女子查緝到案，但女子至派出所後情緒不穩，並有自傷及攻擊傾向，警方基於保護其人身安全及防範危害發生，依法通報119強制送醫，將待其出院後依法送辦。（編輯：張雅淨）1140518