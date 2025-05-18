FEniX首場演唱會誠意滿滿 憶點滴與粉絲哭成一片

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）選秀節目出身的台灣男團FEniX昨天首場大型演唱會落幕，除了新歌「沒有情人的情歌」首唱，5名成員更各自Solo演出，與3000名粉絲感動同歡。

唱片公司今天透過新聞稿分享，FEniX昨天在台北國際會議中心（TICC）舉辦首場大型演唱會「MBB 2025 LIVE CONCERT」，3000名粉絲共同見證夢想第一站，主題「火星出生、未來持續超越」，一連獻上25首夯曲。

演唱會祭上升降式天屏及全舞台地屏，讓豪華舞台的延伸感擴張，還有5座2公尺的升降舞台，搭配30度斜面坡度舞台及全場雷射光束，視覺是前所未見的震撼。

由打造偶像選秀節目「原子少年」的製作人、也是一手操刀選出FEniX的幕後推手詹仁雄親自創作，全新歌曲「沒有情人的情歌」首唱，詹仁雄直接喊話「誰唱得上去就給誰唱」，最後是承隆接招成功，現場飆出超高音。

這次5人都有各自帶來SOLO表演，家齊舞力全開挑戰嘻哈風格歌曲Right Here；浦洋則致敬偶像王嘉爾，演唱Blow；承隆演出自創曲「破防小狗」，以及電吉他SOLO；MAX破格大尺度性感演出，首度曝光自創歌曲So Hot；峻廷則以歌入戲，演唱張學友的「秋意濃」，並融入舞台劇表演。

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FEniX獻給歌迷的歌「你成為了我最難忘的人」，台上台下哭成一片。MAX先向粉絲告白，「很久之前，我什麼都不是，是你們逐一讓我重新相信了自己，非常感謝你們的存在」；承隆感謝粉絲們一直在社群網站上為他們宣傳。

浦洋強調，「只要有你們在的一天，我們也會堅定地走下去」；家齊感性表示，「千言萬語都濃縮在了演出裡，謝謝你們一直都在」；峻廷則說，從一開始想要卯足全力，讓大家好好欣賞我們的演唱會，「要讓大家感受到滿滿的誠意」。（編輯：張雅淨）1140518