浙江教師涉毆打學生威脅拋樓 遭當地公安拘留

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（中央社記者呂佳蓉北京18日電）中國浙江瑞安一名教師被指涉嫌毆打一名10歲男學生，甚至將學生抱到窗口威脅要將他仍下樓。根據當地教育局通報，公安部已立案調查，並對這名教師行政拘留。

澎湃新聞等中國媒體報導，男學生冉冉（化名）在浙江瑞安市一小學就讀四年級。男學生的陳姓父親表示，事情發生在4月17日下午，冉冉在玩水槍時，不慎噴到老師。隨後，冉冉被這名老師打耳光、卡住脖子毆打，並將冉冉抱到走廊窗口，威脅要把孩子丟下樓。

陳先生表示，一開始他並未看到監控，他是看到孩子脖子上的掐痕後，追問之下才得知具體情況。當他到學校詢問老師時，對方矢口否認。直到5月初，從多位學生口中印證冉冉被打事實後，他才向當地警方報案。

陳先生說，派出所聯繫他之後，指稱發現了一段影片讓他去看。他看到影片中孩子被抱到窗口時，感到震驚和氣憤。

瑞安市教育局18日針對此事通報，該名教師4月17日下午在上數學課時，陳姓學生用水槍朝教師臉部噴水，教師對這名學生進行了不當懲戒，威脅到學生的人身安全。

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該局並公布，對該名教師作出記過處分，也給予學校校長誡勉談話。公安部門經立案調查，對這名教師作出行政拘留處理。將進一步加強師德師風建設。

據悉，行政拘留是中國公安機關依法對違反行政管理秩序的公民採取限制其人身自由的懲罰措施。（編輯：周慧盈）1140518