李敏勇新作火鳥的聖歌 刻畫鄭南榕生命故事

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（中央社記者邱祖胤台北17日電）台灣社會對鄭南榕認識十分有限，詩人作家李敏勇近期完成歷史小說「火鳥的聖歌」，深入書寫鄭南榕勇敢衝撞體制直到生命最後的故事。

李敏勇今天出席在台北二二八國家紀念館舉行的新書分享會，與鄭南榕的女兒、鄭南榕基金會董事長鄭竹梅進行對談。

李敏勇在會中表示，他和鄭南榕同屬1947年出生的一代，他們在1980年代共同走上街頭抗爭，在不同領域為反對運動發聲，對台灣國家重建工程付出心血。

李敏勇表示，「228事件」使台灣人蹲下去，「美麗島事件」則讓台灣人站起來爭取民主自由，一整代人在「美麗島」等黨外雜誌的滋養下長大，鄭南榕後來也創辦了「自由時代」。

李敏勇認為，政治改革運動若沒有文化力量的支持「很難成功」，台灣從2000年政黨輪替之後，始終未能出現像80、90年代那樣的文化力量，這是當前台灣政治遇到最大的課題。

因此，李敏勇嘗試以歷史小說的方式，讓台灣人認識當代重要人物，繼2021年以「夢二途」書寫李登輝、彭明敏之後事，今年則以鄭南榕以身殉道、解救台灣人的歷程，完成「火鳥的聖歌」一書，盼以文化的力量改變台灣。

鄭竹梅分享表示，許多人在談鄭南榕時，都會特別提到他主張的「百分之百的言論自由」，「但也請大家記得他講的百分百言論自由，也同時強調言論的責任，他甚至在每一期雜誌後面加註『本刊文責一律由總編輯鄭南榕負責』，而當時台灣言論自由被壓迫的程度，是我們現在難以想像的」。

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鄭竹梅表示，這部小說並未「神話化」她的父親，她希望大家記得鄭南榕的方式，都是從他「做為一個人的本質」出發，記得他是某個人的先生、兄弟、父親，並從他的故事裡獲得勇氣。

李敏勇也提到後續的歷史小說計畫，包括英語教育家柯旗化、「王子」雜誌創辦人蔡焜霖、施明德的兄長施明正、台獨運動推動者辜寬敏，以及舞蹈家蔡瑞月等多篇故事，之後將陸續出版。（編輯：吳素柔）1140517