基隆嶼大雨落雷 2名遊客燈塔旁疑感電導致受傷

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）張姓男子和文姓女子今天下午登基隆嶼上的基隆島燈塔時，島上下起大雨和打雷，2人在燈塔周邊疑落雷感電，導致張男左手灼傷和右手因跌倒脫臼；文女則受到驚嚇跌倒受傷。

張姓男子（43歲）和文姓女子（67歲）參加今天下午1時的3合1（登島、登塔、繞島）行程，由於對流雲系發展旺盛，基隆嶼周邊下起大雨並伴隨閃電。

張男和文女於下午約2時55分，在基隆島燈塔周邊時，疑落雷感電，張男左手感到灼傷疼痛，並因跌倒造成右手脫臼，文女也疑似感電受到驚嚇跌倒受傷，右手肘擦傷。

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事發後，導覽員確認2名傷者都意識清楚，可自行行走，休息片刻後，帶2名傷者搭乘娛樂漁業漁船「晉龍6號」回到碧砂安檢所，再由消防局救護車送醫。

基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀第一時間也趕到安檢所了解2名傷者傷勢，蔡馥嚀表示，基隆嶼先前未曾發生落雷感電事件，未來氣象署若發布大雷雨即時訊息，由於旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，市府會通知船家，盡量暫緩登塔行程。（編輯：李錫璋）1140518