加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 社會

基隆嶼大雨落雷 2名遊客燈塔旁疑感電導致受傷

2025/5/18 18:11（5/18 18:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
張姓男子（中）與文姓女子18日下午登上基隆嶼上的基隆島燈塔時，島上下起大雨和打雷，疑落雷感電，張男左手灼傷和右手因跌倒脫臼，文女也因跌倒右手肘擦傷，2人意識清楚送醫治療。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年5月18日
張姓男子（中）與文姓女子18日下午登上基隆嶼上的基隆島燈塔時，島上下起大雨和打雷，疑落雷感電，張男左手灼傷和右手因跌倒脫臼，文女也因跌倒右手肘擦傷，2人意識清楚送醫治療。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年5月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆18日電）張姓男子和文姓女子今天下午登基隆嶼上的基隆島燈塔時，島上下起大雨和打雷，2人在燈塔周邊疑落雷感電，導致張男左手灼傷和右手因跌倒脫臼；文女則受到驚嚇跌倒受傷。

張姓男子（43歲）和文姓女子（67歲）參加今天下午1時的3合1（登島、登塔、繞島）行程，由於對流雲系發展旺盛，基隆嶼周邊下起大雨並伴隨閃電。

張男和文女於下午約2時55分，在基隆島燈塔周邊時，疑落雷感電，張男左手感到灼傷疼痛，並因跌倒造成右手脫臼，文女也疑似感電受到驚嚇跌倒受傷，右手肘擦傷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

事發後，導覽員確認2名傷者都意識清楚，可自行行走，休息片刻後，帶2名傷者搭乘娛樂漁業漁船「晉龍6號」回到碧砂安檢所，再由消防局救護車送醫。

基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀第一時間也趕到安檢所了解2名傷者傷勢，蔡馥嚀表示，基隆嶼先前未曾發生落雷感電事件，未來氣象署若發布大雷雨即時訊息，由於旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，市府會通知船家，盡量暫緩登塔行程。（編輯：李錫璋）1140518

#基隆嶼
#消防局
#基隆市政府
#蔡馥嚀
#氣象署
蔡馥嚀
基隆嶼4/1起開放登島 每日限額1200名
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：