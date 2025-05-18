WHB魔法師連霸 取得社區棒球LLB 50/70代表

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）TLLB CUP U13台灣社區棒球賽今天冠軍戰，上屆冠軍WHB魔法師4局上靠著周亨丞開轟突破僵局、帶起攻勢，徐晨凱後援守成，以5比3擊敗東橋社區完成連霸，取得LLB 50/70參賽資格。

114年TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽為社區棒球國內選拔賽，冠軍隊伍將代表參加「2025年世界少棒聯盟（LLB）50/70組亞太暨中東區資格賽」，比賽將於6月16至21日在台灣舉行，爭取前進世界賽門票。

上屆冠軍WHB魔法師受到昨日雨勢影響，今天必須進行地獄賽程單日3戰，冠軍戰與東橋社區棒球隊交手，前3局打完形成1比1平手，4局上WHB魔法師周亨丞開轟，帶起一波4分大局。

東橋社區最後一局反攻追分，WHB魔法師推出王牌投手徐晨凱登板關門守成，順利搶勝、連續兩年在TLLB CUP U13封王。

WHB魔法師克服賽程順利奪冠，總教練李育晟充滿感謝，他表示，真的特別感謝選手共同努力，因雨延賽原本是不錯賽程，變成最困難賽程，包含投手群人人皆兵，投手做得最好的部分就是控球非常好。

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WHB魔法師奪冠取得代表權，李育晟表示，過程滿崎嶇，開心最後得到美滿結果，抱著這樣心情之後慢慢開始集訓，取得代表權就要拿出相對應的態度和技術，「希望在國人面前比賽能有好的表現」。

WHB魔法師王牌投手徐晨凱後援守成，精彩表現獲選大會最有價值球員（MVP），他表示，很開心可以得到冠軍，謝謝爸爸、媽媽看他比賽，也謝謝隊友，目標世界第一。（編輯：張雅淨）1140518