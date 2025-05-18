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Nissan關全球7廠 日媒：擬含日本起家地工廠

2025/5/18 11:59（5/18 12:12 更新）
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圖為日本神奈川縣的日產湘南工廠。（共同社）
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（中央社東京18日綜合外電報導）日經亞洲今天報導，日本汽車製造商日產汽車（Nissan Motor）正在考慮關閉2座墨西哥工廠，以及評估暫停或關閉位在日本神奈川縣的2間工廠，而神奈川縣為日產汽車創立的地點。

日產2024財年淨虧損6708億日圓（約新台幣1400億元），虧損幅度是創業以來第3大。日產本月稍早宣布到2027財年（2028年3月底為止）將把全球的車輛工廠從17間減為10間，並把2024財年全球產能（不含中國）350萬輛，在2027財年縮減到250萬輛。

目前日產的全球員工約13萬人，隨著部分工廠關閉，到2027財年計劃裁減全球員工2萬人，相當於全體員工的15%。

日經亞洲（Nikkei Asia）指出，除了墨西哥與日本各2間以外，日產也考慮關閉南非、印度、阿根廷各1間工廠，

報導指出，日產在墨西哥有3間工廠，其中2間可能會被關閉，其中包含日產1966年建造的第一座海外工廠。

而日產的墨西哥廠2024財年製造67萬輛汽車。墨西哥廠是日產銷往美國的樞紐，不過美國總統川普一系列關稅政策生效後，墨國在日產的全球佈局中，角色受到質疑。

另外，日產在日本的5間工廠之中，位在神奈川縣橫須賀市的主要工廠追濱工廠，與神奈川線平塚市、生產小卡車的湘南工廠也可能被列為裁撤對象。若前述其中1間工廠被關，將是日產在2001年之後首度關閉日本工廠。

日產的「瘦身計畫」仍處於初步階段，不過特別是在日本，預期會面臨地方政府的強烈反對。日產正在擬定細節，包含要暫停還是關閉這些工廠。

由於銷售疲軟，日產的產能過剩已成嚴重問題。根據英國的全球商務資訊數據分析與諮詢公司GlobalData估計，日產2024年在日本國內的工廠產能利用率不及60%，遠低於80%的損益平衡點。日產有望藉由關廠，提高中國以外市場的產能利用率到70%到100%之間。

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日經亞洲指出，日產在日本國內的產能將削減39萬輛，降到約80萬輛，跌破維持供應鏈所需的100萬輛門檻，將進一步打擊日本經濟。

「讀賣新聞」今天報導，關於關閉日本國內工廠一事，日產17日發布評論表示：「目前無可奉告，將維持透明性，並在適當的時機根據需要提供相關資訊。」（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1140518

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