鑀龍去留本週決定 荷雷拉增球速隨隊一軍做好準備

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）洋投荷雷拉去年來台加入中職味全龍隊在二軍出賽，龍隊洋投鑀龍左手指骨裂，估計歸隊至少需3個月，本週將決定去留。荷雷拉隨隊一軍，今年球速提升，已做好準備幫助球隊。

龍隊洋投鑀龍（Aaron Leasher）14日對中信兄弟登板被強襲球打到手，造成左手指骨裂。龍隊總教練葉君璋表示，評估鑀龍休息、開始復健，到回到場上的時間，至少需要3個月，是否註銷鑀龍本週會有答案。

龍隊二軍洋投荷雷拉（Jasier Herrera）本週就到天母主場練球，今天也有隨隊一軍到新莊棒球場。荷雷拉去年整季二軍17場出賽（16場先發），戰績5勝4敗，防禦率3.82，今年二軍5場出賽（4場先發），戰績1勝2敗1次中繼成功，防禦率7.29。

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荷雷拉過去也有日職資歷，今年球季二軍出賽球速有提升，單場最快球速為146公里，慢慢回到日職時期的球速水準。他直言有在球速部分下功夫，認為台灣打者與日本打者相比，實力沒有太多差距，並認為中職一軍打者1到9棒都有威力。

荷雷拉提到，來台打拚一開始的目的就是希望升上一軍幫助球隊，以此為目標努力，不管球隊賦予什麼角色，都已經準備好了。（編輯：張雅淨）1140518