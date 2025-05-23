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龍隊擬不等鑀龍 頂替洋投設定仍是中繼

2025/5/23 18:53（5/23 19:18 更新）
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中職味全龍隊洋投鑀龍（Aaron Leasher）（圖）左手指骨裂最快8月才能歸隊，總教練葉君璋23日受訪表示，雖還沒確定，但應該是不會等了。（中央社檔案照片）
中職味全龍隊洋投鑀龍（Aaron Leasher）（圖）左手指骨裂最快8月才能歸隊，總教練葉君璋23日受訪表示，雖還沒確定，但應該是不會等了。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職味全龍隊洋投鑀龍左手指骨裂最快8月才能歸隊，總教練葉君璋表示雖還沒確定，但應該是不會等了，無論二軍洋投荷雷拉或找新洋投將是中繼定位；至於林凱威手還有不適狀況。

中職味全龍隊洋投鑀龍（Aaron Leasher）5月中比賽登板，被強襲球打到手，造成左手指骨裂，估計歸隊至少需要3個月，本週會決定去留。

龍隊總教練葉君璋今天賽前受訪表示，目前雖然還沒有最後確定，但應該是不會等了，這段期間變數還蠻大的，本土牛棚投手也有傷兵，投手群也有點辛苦。

葉君璋表示，目前傾向讓這兩年都在二軍出賽等待機會的洋投荷雷拉（Jasier Herrera）頂替位置，定位就是中繼投手，當然也期待本土投手群可以再進化，目前投手群表現都還不錯，但更穩定一點對球隊幫助會更大。

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葉君璋表示，也會持續物色新洋投，笑說「這個時間點找洋投不難找，但好的洋投不一定好找」，當中有很多變數，有些洋投雖然有顯赫的資歷，但到台灣來能有什麼表現，又是另外一件事情。

至於牛棚本土投手林凱威4月底手肘不適下二軍，葉君璋表示，林凱威手還是有不舒服狀況，所以還沒辦法照著正常的復健進度走，狀況很難預測。（編輯：林恕暉）1140523

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