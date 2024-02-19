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立法院20日開議先施政報告 食安專報時間藍綠白喬不攏
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立法院20日開議先施政報告 食安專報時間藍綠白喬不攏

2024/2/19 18:14（2/19 18:41 更新）
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立法院長韓國瑜（右）19日出席立法院113年新春團拜，圖為韓國瑜與立法院副院長江啟臣（右2）、民進黨立法院黨團總召柯建銘（右3）握手致意。中央社記者吳家昇攝 113年2月19日
立法院長韓國瑜（右）19日出席立法院113年新春團拜，圖為韓國瑜與立法院副院長江啟臣（右2）、民進黨立法院黨團總召柯建銘（右3）握手致意。中央社記者吳家昇攝 113年2月19日
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（中央社記者王揚宇、王承中、陳俊華台北19日電）立法院新會期20日開議，由於朝野今天協商邀行政院長陳建仁進行食安專案報告破局，20日院會將進行施政方針及施政報告並備質詢。民進黨團希望如質監督；國民黨團盼協商盡快完成，不再議事杯葛影響全民知的權利。

立法院長韓國瑜5日首度主持朝野黨團協商，達成共識第11屆第1會期20日開議，當天邀請陳建仁率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。

然而，台中市在春節前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅瘦肉精，行政院啟動擴大採檢未再檢出。

國民黨立法院黨團15日致函韓國瑜，希望邀請陳建仁率同相關部會首長就「民進黨政府執政8年所造成食安問題總檢討」進行專案報告相關事宜，韓國瑜今天主持黨團協商，歷經70分鐘討論，由於台灣民眾黨立法院黨團訴求加開院會，協商破局。

民眾黨團總召黃國昌下午舉行記者會時表示，他支持加開食安專報，但不希望因此影響立法院的議程；目前委員會都還沒開始，原訂明天開議不要變，但21日再加開一次院會，至於要行政院長陳建仁先專案報告或總質詢，尊重其他黨團。

黃國昌說，明天開議時會送出民眾黨團提案，要求21日加開院會進行食安專案報告，希望提案能得到兩大黨支持，沒有必要動用表決程序。加開食安專報，民眾黨團舉雙手贊成，對於民眾黨團提出的議事日程，「誰拉協商、誰負責」，呼籲台灣人民共同監督。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁受訪表示，沒有食安就沒有真相，全民期盼行政院到立法院報告8年食安總檢討。立法院是大家為全民爭取權益的地方，不是武道場，更不是秀場，任何政黨都不會影響到其他政黨的質詢，所有議事排的非常清楚，非常遺憾今天卻因為小事情影響全民的權益。

傅崐萁指出，立法院應該顧好人民健康，竟因小枝小節影響全民對於食安的真相，他除表達遺憾，也再次強調立法院必須用問政的實力，來展現是否有辜負人民的期待，而非用議事杯葛，造成真相無法釐清。

傅崐萁表示，希望朝野協商盡快完成，讓陳建仁到立法院進行食安專報，講清楚說明白，讓全民了解吃的食物是否有得到全面檢測。希望新一屆立法院回應民間期待，不再用議事杯葛的方式影響全民知的權利，希望各黨團以全民福祉為依歸，而非政黨利益為依歸。

民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪表示，民眾黨絲毫不給餘地，未在協商結論上簽名，因此20日的院會只有總質詢，食安專案報告的時間另擇期協商，如果它列為院會討論事項的話，要1個月（協商冷凍期）後才能表決，這個問題可大了。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，簡單的事情不要複雜化，何必捨近求遠，若讓食安專案報告20日上路，這比黃國昌堅持21日加開院會提早24小時進行，不解他為何不要，甚至現在弄巧成拙，造成食安專報可能會延宕1個月的風險。

吳思瑤說，協商過程中，包括立法院議事處人員在內，都拿議事規則跟黃國昌苦口婆心說明，但黃國昌不聽、甩頭就走，造成這樣的結果，請他自己收拾。

對於20日將登場的施政總質詢，吳思瑤說，不管有沒有食安專案報告，民進黨團始終希望議事能夠順利進行，讓大家關心的議題可以獲得釐清，食安議題總質詢也可以問，期盼能如期開議、如質監督。（編輯：林興盟）1130219

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