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賴清德：大學新學期3福利 持續落實教育平權

2024/2/18 14:45
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（中央社記者葉素萍台北18日電）大學將開學，副總統賴清德今天分享新學期3項福利，包括私立大專學生學雜費減免新台幣3.5萬元、大專校院學生校內住宿補貼、文化成年禮金。他說，會持續努力落實教育平權，也希望大家在新學期都能把握這3項福利，創造精彩的校園生活。

賴副總統今天透過臉書表示，投資青年，就是投資未來，明天就是大學開學日了，他要與大家分享3項福利，為年輕朋友加油打氣。

他說，第一項是，私立大專學生學雜費減免3.5萬元，112學年度第2學期開始，私立大專學生可享有減免優惠，由政府負擔學費差距。第2項是大專校院學生校內住宿，政府每學期補貼5000元，低收入戶或中低收入戶家庭住宿生，加碼補助至7000元。

賴副總統表示，第3項是發放文化成年禮金，16歲至22歲青年，每人發放1200點文化幣，1點等於新台幣1元，可用於買書、看表演展覽、看國片等藝文消費折抵。

賴副總統認為，在學習知識、探索興趣的求學階段，政府有責任降低學生的經濟負擔；因此，他去年提出「縮減公私立大學學費差距」的想法，並得到總統蔡英文與行政院長陳建仁的政策支持，同步規劃完整的配套措施。

他說，未來會持續努力落實教育平權，也希望大家在新學期都能把握這3項福利，創造精彩的校園生活、安心追求自己的夢想。（編輯：蘇志宗）1130218

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