憂食安專報陷冷凍期 藍盼白速簽朝野協商結論

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（中央社記者范正祥台北19日電）立法院朝野黨團今天協商邀請行政院長陳建仁至立法院進行食安專案報告一事，由於民眾黨團訴求加開院會，協商破局。國民黨團發布聲明，盼民眾黨團儘速簽署協商結論，以免進入1個月協商冷凍期。

國民黨團15日致函立法院長韓國瑜，針對邀請陳建仁率同相關部會首長就「民進黨政府執政8年所造成食安問題總檢討」進行專案報告相關事宜，希望召集朝野黨團協商。

立法院長韓國瑜今天上午召集黨團協商，就邀請陳建仁進行食安專案報告的形式進行討論。民眾黨團訴求，以不影響原定20日開議為原則，贊成加排「食安專報」，以強化立法院監督能量，主張21日加開院會；至於是依原議程於20日進行施政報告、21日進行食安專報，抑或是20日先進行食安專報，黨團皆可接受。

不過，民進黨團反對加開院會，民眾黨團為此拒絕於協商結論簽字，協商破局。

國民黨團今天下午發布聲明指出，各黨團代表今天於協商會場上均充分表達對於食安議題重要性的看法，認為應邀請行政院長至立法院進行專案報告。

國民黨團在聲明中指出，對於民眾黨團要以加開院會的形式處理，導致朝野協商沒有共識破局，國民黨團深表遺憾。

國民黨團在聲明中表示，期望民眾黨團能儘速完成簽署朝野協商結論，並希望今天能有明朗的結果，也會請韓國瑜持續進行協商，讓陳建仁儘速到立法院進行專案報告，讓民眾能食得安心、吃得放心，展現立法院新民意強力監督政府的決心。

對於今天上午黨團協商未能達成共識，出席朝野協商的民眾黨團總召黃國昌會後於臉書發文表示，在他預期之中的是，民進黨團以院會要在週二、週五召開為由，反對後天加開院會；讓他略感意外的是，農曆年前敲鑼打鼓要求加開院會、甚至曾主張在17日就加開進行專案報告的國民黨團，竟唱和民進黨的主張。（編輯：翟思嘉）1130219