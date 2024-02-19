韓國瑜：立法院是國家火車頭 引導迎向美好未來

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（中央社記者范正祥台北19日電）立法院今天舉行新春團拜，立法院長韓國瑜致詞時表示，立法院是國家的火車頭，不僅要為引擎添滿動力，同時也要引導國家迎向更美好的未來。

立法院上午舉行新春團拜，韓國瑜與朝野黨團幹部、立委及立法院各單位職員，互相祝賀新年快樂。

韓國瑜致詞時表示，第一次以立法院長身分參加立法院新春團拜，感到非常開心，他日前趁著農曆春節期間走訪弱勢團體和族群，多年來和許多立委一樣秉持這樣的信念，關心社會各角落比較辛苦的民眾。

他說，新春團拜象徵除舊布新，立下嶄新希望和目標，期盼新一屆的立法院所有工作順利展開。

韓國瑜表示，立法院是中華民國最高的民意機構，他身為立法院長，對內要通過各種福國利民的法案，真正落實苦民所苦，以及民眾對立法院的期待；對外要推動各種外交活動，以因應國際情勢的變化，以及國家外交空間與需求。

他說，拜託朝野黨團和立委大家一起努力推動，也拜託立法院職員一定要全力以赴，達成社會大眾的要求。

韓國瑜表示，這屆有很多新科立委，也是立法院的生力軍，相信未來在法案和議案的推動上，能夠注入一股活水。

韓國瑜指出，全民睜大眼睛看著嶄新的立法院，他希望大家了解，「人民在意的每件小事，都是我們心裡面的大事，也是立法院所有委員共同全力以赴的目標」，他第一次擔任立法院長，希望大家可以把他看成「新同學」，「我們都是一個大家庭」。

韓國瑜表示，很多人都在關注這屆立法院是「三黨不過半」的情況，其實從另外一個角度來看，何嘗不是代表台灣社會多元聲音，因此沒有任何立委或黨團的聲音是獨大，每一名立委，不管是大黨、小黨，都要予以一視同仁尊重，彼此要認知到「我們都是一家人」，若干年之後回首前塵，相信每名立委心中一定會有溫暖的感覺。

談及立法院明天將開議，韓國瑜說，希望所有立委一起為國為民理性監督，任何法案、預算充分討論，立法院是國家的火車頭，不僅要為引擎添滿動力，同時也要引導國家迎向更美好的未來，大家一起加油努力。

另外，在立法行政方面，韓國瑜說，拜託大家、警惕大家，任何立法院的一舉一動，都是被高度關注，每個部門、每個單位，「螺絲一定要栓緊」，每一個環節都一定要做好工作。

立法院副院長江啟臣致詞時說，民主最大的價值貴在多元、包容、尊重，全民的國會能不能做得到，就是看能不能達成多元、包容、尊重，希望新國會絕對做得到，這也是台灣民主繼續向前與深化的重要指標，大家一起努力。

出席立法院新春團拜的國民黨團總召傅崐萁說，新國會是改革契機與重要時刻，要符合民意；民進黨團總召柯建銘呼籲，新春期待朝野對話代替對抗，朝野一起努力；民眾黨團副總召黃珊珊表示，國會改革起點，攜手國家發展和人民有利。

立法院新春團拜活動最後在大家互道新年快樂的歡笑聲中完成，韓國瑜分贈福橘給現場立法院職員，祝福大家新的一年都能身體健康、萬事如意。（編輯：蘇志宗）1130219

立法院113年新春團拜19日舉行，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（圖）出席，致詞祝賀新年快樂。中央社記者吳家昇攝 113年2月19日