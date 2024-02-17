更多編輯台推薦新聞：
亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳
國際

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳

法國人看劇要配音不愛字幕 六人行辛普森家族說法語背後有原因
文化

法國人看劇要配音不愛字幕 六人行辛普森家族說法語背後有原因

陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療
政治

陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

強化戰力 國民黨24日辦立委研討共識營

2024/2/17 14:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北17日電）立法院20日開議，國民黨24日至26日將在花蓮舉行研討共識營，國民黨今天表示，為了讓黨團發揮即戰力，強化團隊精神，黨主席朱立倫特別委請中央政策會與國民黨立院黨團合作辦理共識營。

國民黨下午發布新聞稿表示，國民黨是國會第一大黨，也是立委平均年齡最年輕的政黨，過往雖有黨政研討會議，但這屆為了促進經驗傳承，發揮即戰力，24日至26日在花蓮舉行研討共識營。

國民黨指出，24日晚間舉行團結晚會、25日上午邀請立法院長韓國瑜致詞、智庫報告優先法案、政策會主講立法院攻防，朱立倫將親自主持共識營，下午安排意見交換、各委員會分組討論等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國民黨提到，朱立倫在多次場合都強調，立法院黨團要做國民黨籍縣市首長的最強後盾，每一個縣市在中央都有54位立委，任何一個縣市的問題、縣市民的問題，都是國民黨立院黨團的問題。

國民黨強調，民進黨政府近期「失政」頻傳，包括豬肉檢出瘦肉精的食安問題與赴陸旅行團停招等爭議，嚴重傷害台灣人民權益，期盼透過這次共識營，除增進立委間的情誼與默契，並讓立委迅速就戰鬥位置，以最強大的監督力量制衡民進黨政府，守護台灣人民福祉。（編輯：謝佳珍、張若瑤）1130217

#國民黨籍
#立法院黨團
#朱立倫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.27