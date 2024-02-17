強化戰力 國民黨24日辦立委研討共識營

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）立法院20日開議，國民黨24日至26日將在花蓮舉行研討共識營，國民黨今天表示，為了讓黨團發揮即戰力，強化團隊精神，黨主席朱立倫特別委請中央政策會與國民黨立院黨團合作辦理共識營。

國民黨下午發布新聞稿表示，國民黨是國會第一大黨，也是立委平均年齡最年輕的政黨，過往雖有黨政研討會議，但這屆為了促進經驗傳承，發揮即戰力，24日至26日在花蓮舉行研討共識營。

國民黨指出，24日晚間舉行團結晚會、25日上午邀請立法院長韓國瑜致詞、智庫報告優先法案、政策會主講立法院攻防，朱立倫將親自主持共識營，下午安排意見交換、各委員會分組討論等。

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國民黨提到，朱立倫在多次場合都強調，立法院黨團要做國民黨籍縣市首長的最強後盾，每一個縣市在中央都有54位立委，任何一個縣市的問題、縣市民的問題，都是國民黨立院黨團的問題。

國民黨強調，民進黨政府近期「失政」頻傳，包括豬肉檢出瘦肉精的食安問題與赴陸旅行團停招等爭議，嚴重傷害台灣人民權益，期盼透過這次共識營，除增進立委間的情誼與默契，並讓立委迅速就戰鬥位置，以最強大的監督力量制衡民進黨政府，守護台灣人民福祉。（編輯：謝佳珍、張若瑤）1130217