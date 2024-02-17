拜會立院朝野黨團 陳建仁：未來仍戰戰兢兢全力以赴

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（中央社記者林敬殷、范正祥、郭建伸、王揚宇台北17日電）立法院新會期20日開議，行政院長陳建仁今天拜會立法院朝野黨團，陳建仁表示，面對新民意、新國會，行政團隊會好好思考，怎樣做得更好，儘管現在是看守內閣，但未來3個月行政團隊仍會戰戰兢兢全力以赴，讓下任內閣有很好的承接。

針對在野黨就食安議題要求陳建仁赴立法院進行專案報告，陳建仁也向在野黨立委表示，行政院尊重立法院相關的決議，如果立法院有相關的決議，他一定會來做報告。若朝野協商通過20日食安議題專案報告議程，他屆時將跟立法院總結報告，至於23日將更詳細報告施政方針與成果。

陳建仁今天與行政院副院長鄭文燦、行政院秘書長李孟諺等人拜會立法院長韓國瑜，雙方閉門會談結束後，一行人前往朝野黨團拜會。

陳建仁首先拜會國民黨團，國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨是國會第一大黨，會善盡民意的託付，也渴望行政團隊謙卑面對人民。國民黨團書記長洪孟楷指出，希望行政部門謙卑傾聽民意；國民黨團首席副書記長林思銘提到，期許陳建仁做好看守內閣本分，尤其應好好把關食安、內政、兩岸交流。

陳建仁回應，面對新民意、新國會，行政團隊會好好思考，怎樣做得更好，不斷提出福國利民方案，使國家往更堅韌、更溫暖、更美好的路上走。過去8年施政成果及未來3個月往哪裡做，他會在施政報告和總質詢時完整說明。

陳建仁強調，一向盼望兩岸之間建立健康、永續、和平而且對等的交流，希望兩岸之間能夠一起努力維持台海穩定發展。

陳建仁拜會民眾黨團時，民眾黨立委提出多項政策意見，包含淨零碳排、印度移工、國家通訊傳播委員會人事同意權、食安、代理孕母與人口老化等議題。

針對交通部農曆年前宣布，停止招攬前往中國的旅行團，民眾黨團總召黃國昌當面要求陳建仁及行政院相關部會應有法源依據，如此才能讓受衝擊的民眾尋求救濟。黃國昌指出，他理解行政院的國安及兩岸考量，但這對旅遊業者與人民造成很大衝擊，民眾黨團行文交通部請教法源基礎，得到卻只有一堆新聞稿。

陳建仁表示，選舉是一時，但國家發展是永久的，針對兩岸，他一直秉持健康永續交流，並以和平對等方式進行，未來會繼續朝此方向釋出橄欖枝與善意，關於黃國昌提出的禁團令法源，他會去了解陸委會與交通部的狀況。

陳建仁拜會民進黨團時受到熱烈歡迎，民進黨團幹事長吳思瑤會後提到，針對在野黨提出的食安專案報告，會中進行意見交換，時程部分仍視下週一黨團協商，無論是食安專案報告及施政總質詢，陳建仁向民進黨團表示「都已做好準備」。

至於陳建仁拜會韓國瑜時的會面過程，吳思瑤表示，陳建仁是帶著溫暖來，韓國瑜則是帶著友善回應，他們也很有共識，希望未來在立法院中，以民生法案為優先，暫時擱置政治爭議議題。（編輯：張若瑤）1130217