鄭文燦參加法鼓山撞鐘108響 祝福龍年百業興隆

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）法鼓山9日晚上舉辦除夕撞鐘，與民眾共同為世界祈福，盼望干戈永息，爭戰不起，彼此相敬相助。果暉法師揭示今年主題為「人間有幸福」。行政院副院長鄭文燦祝福社會百業興隆。

法鼓山表示，除夕撞鐘共108響，象徵去除108種煩惱。除夕夜共同守歲，隨著悠揚的法華鐘聲，將開啟嶄新的一年。這是連續18年舉辦除夕撞鐘跨年祈福，9日除夕晚間的撞鐘，恢復開放民眾拉繩撞鐘。

法鼓山方丈和尚果暉法師，晚間與前總統馬英九、行政院副院長鄭文燦等各界嘉賓，共同圓滿第106響至108響，齊心為國家、社會與民眾獻上誠摯的新年祝福。

果暉法師10日（大年初一）凌晨致詞時表示，今年是聖嚴法師捨報的第15週年，希望眾生可以離苦得樂。但願人人幸福的好願都能實現，一起迎接「人間有幸福」的龍年，並不受環境變化，隨時安身、安心，如此也可以影響大環境平安、幸福、吉祥。

鄭文燦代表總統蔡英文參加撞鐘，他致詞時表示，法鼓山除夕撞鐘已經成為台灣的盛事，在雄渾、低沉、悠揚鐘聲中迎接新年，令人感動與洗滌心靈。

鄭文燦說，去年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）中走過疫情挑戰、通貨膨脹的困難、地緣政治的戰爭挑戰，台灣展現更大的韌性，希望龍年更吉祥，在包容中，帶來希望，社會百業興隆。

馬英九新春祝福時表示，希望災害少，出口多，民眾更安詳。

法鼓山表示，重達2萬5千公斤的法華鐘，為全世界唯一的法華梵鐘，鐘體上鐫刻整部「法華經」與「大悲咒」，每一響法華鐘聲，都代表整體佛法給予的祝福，帶領民眾跨年迎接平安與希望。（編輯：徐睿承）1130210

法鼓山除夕撞鐘9日晚間舉行，至10日凌晨共108響，方丈和尚果暉法師（中）與前總統馬英九（右）、行政院副院長鄭文燦（左）等各界嘉賓，共同圓滿第106響至108響，齊心為國家、社會與民眾獻上祝福。（法鼓山提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年2月10日