太平島碼頭整修竣工 馬英九支持蔡總統登島守護領土

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（中央社記者劉冠廷台北31日電）太平島港側浚深及碼頭整修工程本月峻工，外界關切任內未曾登島的總統蔡英文是否應前往主持完工啟用典禮。前總統馬英九今天說，他支持蔡總統登臨太平島，太平島是中華民國的領土，中華民國總統都有責任與義務守護。

馬英九今天透過臉書表示，在南海風雲日亟的今天，政府一定要做好準備，積極、有力地維護國家主權與利益，執行符合中華民國利益、嘉惠人民的政策。當年他登太平島前，某方曾力阻，甚至揚言反制，他都未予理會。事後該方也無任何反制行動，因為登臨南海的國土，行為正當合理，態度溫和理性，事後南海利益相關沿岸各國也無任何過度反應。

馬英九認為，無論是哪一位總統登島，都涉及國家領土主權，也必須是為了整個南海的和平。蔡總統身為國家元首，當然不例外。他支持蔡總統登臨太平島，這是中華民國的領土，中華民國總統都有責任與義務守護。

馬英九也說，1945年抗戰勝利後，太平島為海軍收復。為紀念接收南沙群島的「太平艦」，特將該島命名為「太平島」，設置管理處；1949年改隸為海南特別行政區。2000年，行政院海岸巡防署成立，取代國軍接管太平島，並加強武裝。迄今75年來，政府一直守護太平島，不斷駁斥與驅離周邊國家侵犯中華民國主權的各種聲明與行動，展現維護國土的堅定決心。

馬英九說，前總統陳水扁2008年2月2日抵太平島並題四字「永保太平」，這是中華民國總統首次登島，陳水扁與他都曾先後登太平島，他在2016年1月28日登上太平島並發表「南海和平倡議」，提出「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」的4個重點，作為未來處理南海問題的指導原則，他也建碑題字「和平南海、國疆永固」。

馬英九表示，除了太平島，他卸任前也曾在彭佳嶼及金門，先後豎立和平紀念碑，象徵中華民國在南海、東海與台海和平的努力，也是他8年總統任內致力推動的和平理念。除了南海太平島的碑文「和平南海，國疆永固」，2016年4月在東海彭佳嶼的碑文是「和平東海，國疆永固」，2016年5月卸任前在金門古寧頭的碑文則是「和平臺海，繁榮永續」。（編輯：翟思嘉、楊凱翔）1130131