施明德辭世 紐時：投身反對運動為民主奉獻一生

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（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）前民進黨主席施明德上週病逝，享壽83歲。紐約時報今天訃告稱他畢生為台灣民主奮鬥，曾為此坐牢逾20年，之後在前總統陳水扁執政時發動倒扁運動，堅持對抗當權者。

施明德 施明德小檔案 出生：1941年1月15日生於高雄

學歷：高雄中學、陸軍砲兵學校

經歷：立委、民進黨主席、民進黨首席中常委、台灣人權會會長、亞洲自由民主聯盟主席、新台灣研究文教基金會董事長、美麗島雜誌社總經理



1979年美麗島事件爆發，施明德在政府大逮捕中脫逃，逃亡26天後再被捕入獄，1980年在軍法大審中被判死刑並褫奪公權終身，但在國際壓力下改判無期徒刑。



1990年李登輝總統就任後，對美麗島事件政治犯頒布特赦令。2022年促轉會撤銷施明德等人刑事有罪判決。 看更多 關閉 15日凌晨在台北榮民總醫院病逝。遺孀施陳嘉君說，施明德死因為手術切除肝腫瘤引起併發症。

紐時訃告提到，1979年，施明德等黨外人士在高雄聚眾遊行，爭取民主，遭警方強力鎮壓。如今，這次事件被視為台灣從威權走向民主的轉捩點。即使多年前遭刑求時滿口牙齒被打落，施明德受審時仍桀驁不馴地對鏡頭微笑，發表國民黨蔣家統治時禁絕的台灣獨立論點。

施明德2022年接受紐時專訪時說，他坐牢25年，兩度面對被判死刑的可能性，但每次出獄後，他都馬上重回推翻蔣家獨裁政權的運動，「我是個從未有過青春的人」。

訃告寫道，施明德青少年時期就展開抗爭，21歲時初次被控從事非法政治活動。據施明德估計，兩段牢獄生涯總共被關禁閉13年，讓他更加堅定對抗當權者的決心。

1979年12月10日美麗島雜誌社在高雄舉辦遊行演講，姚嘉文（車上舉火把者）與施明德（車上右）站在指揮車上，高舉火把率領群眾返回美麗島雜誌社高雄服務處。（中央社檔案照片）

1990年代台灣民主化，施明德被尊為英雄，當上民主進步黨主席。2006年，已退黨的他率領大批民眾上街，要求深陷貪腐醜聞的民進黨籍總統陳水扁下台。

施明德在台灣舉行第8次總統直選2天後辭世。

施明德死後，許多台灣人稱頌他在台灣民主化扮演的角色，就連先前跟他鬧翻的人也不例外。總統蔡英文與施明德曾經關係緊繃，在施明德臨終時赴醫院探視，之後在臉書（Facebook）發文，稱施明德「在威權時期投身民主運動，是台灣民主及人權先驅，影響台灣深遠」。

施明德1941年生於高雄，父親為醫師，家境不錯。但施明德的童年籠罩在戰爭與壓迫陰影下，記得二戰時美軍轟炸高雄，目睹二二八事件高雄學生因對抗國民黨軍隊而喪命。

施明德生前自述，這些回憶形塑他的一生，讓他步上對抗台灣殖民主義者之路，包括1949年遷台的國民黨政府。

1962年，施明德在小金門擔任軍官時，遭指涉捲入台灣獨立聯盟案被捕，以首謀判亂罪遭判無期徒刑。1977年獲釋後，他旋即投入黨外運動，之後和黨外人士組成「美麗島」雜誌社。1979年12月，高雄民主遊行演變成警民衝突，遭當局通緝的施明德易容逃亡後被捕，再度被判無期徒刑。

1980年3月18日警備總部軍法處公開審理美麗島案件，7名被告張俊宏（左起）、黃信介、陳菊、姚嘉文、施明德、呂秀蓮、林弘宣出庭。（中央社檔案照片）

1987年台灣解除戒嚴，施明德堅持無罪，不接受當局特赦。直到1990年時任總統李登輝宣布 美麗島事件 美麗島事件小檔案 事件起因：1978年12月美國政府突然告知即將終止與中華民國政府的外交關係，國民黨政府宣布停止中央民意代表選舉，引發黨外人士一連串抗議。

1979年8月，「美麗島」雜誌創刊，8月中旬第一期「美麗島」雜誌問世出刊，各縣市分社服務處陸續成立，美麗島雜誌不僅是一本兼具組織、運動、宣傳的刊物，更成為黨外的代名詞。

事件經過：黨外人士計畫在1979年12月10日世界人權日，在高雄申請集會。遭執政當局派出大批軍警鎮壓，因而爆發警民大衝突。

其後，國民黨政府以「涉嫌叛亂」罪名，逮捕美麗島雜誌成員包括發行人黃信介、總編輯張俊宏、總經理施明德、發行管理人林義雄、姚嘉文、副社長呂秀蓮、社務委員陳菊、編輯陳忠信、王拓，以及參與抗爭的紀萬生等上百人，並查封美麗島雜誌社及各地辦事處。

參考資料：台灣民主運動25年，張富忠、邱萬興編著 看更多 關閉 判決無效，施明德才以無罪之身恢復自由。

施明德之後當上立法委員、民進黨主席。2000年陳水扁當選總統，許多支持者欣喜不已，施明德則決定退出民進黨，多年後槓上貪腐醜聞纏身的陳水扁。

2006年，施明德發起紅衫軍運動，曾有數十萬人齊聚總統府外要求陳水扁下台。紐時訃告寫道，施明德似乎陶醉於重回政治鬥爭，徜徉在群眾中，時而身穿宣告他是「總指揮」的襯衫。不過，部分認同民進黨的友人看不慣施明德和國民黨政治人物合作，與他漸行漸遠。

施明德堅稱，他一直嘗試保護民主，如此努力比黨派關係更重要。

施明德晚年鼓吹「大一中架構」，出版3本描述昔日受審與身陷囹圄數十年的回憶錄。

遺孀施陳嘉君說：「他告訴我，白天時他知道要怎麼放下仇恨，但午夜夢迴那些事又會回來糾纏他。這一切留給他很深的印記。」（編輯：馮昭）1130124