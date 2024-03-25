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馬英九盼蔡總統慎思親臨太平島 技術不構成問題

2024/3/25 10:36
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（中央社記者王承中台北25日電）國安局考量南海地緣政治情勢及飛安問題，不建議總統蔡英文赴太平島。前總統馬英九今天表示，如果當年前總統陳水扁跟他可以處理這個問題，蔡總統應該也可以，技術上並不構成問題，他期待蔡總統能再慎思親臨太平島，維護國家利益與民心士氣。

國安局長蔡明彥日前表示，國安局考量南海地緣政治情勢、總統座機飛行安全等兩項結構性問題無法解決，現階段不建議蔡總統赴太平島。

馬英九透過臉書粉絲團發文指出，這樣的說法其實並不成立。無論是陳水扁或他，當年登太平島這個南海最敏感地區，難道就沒有「飛航安全與維安問題」，如果陳水扁跟他可以處理這個問題，蔡總統應該也可以，技術上並不構成問題。

馬英九表示，先前公開呼籲蔡總統登臨太平島，因為這是中華民國的領土，中華民國總統都有責任與義務守護。然而，國安局在立法院的說法，大概意味蔡總統應該不會去太平島了。

馬英九指出，基於前任總統對現任總統的尊重，他已盡言責，也會尊重蔡總統的決定。但從國家利益角度來看，中華民國總統是否登島視察，著實重要。因為中華民國對太平島的態度要明確，島上官兵及國內民心士氣也要鼓舞。總統不登島，國家利益與民心士氣都會受到影響。

馬英九表示，2016年1月28日，他登臨太平島，是第二任總統任期卸任前的4個月。當時某友邦曾表示反對，但他不為所動，因為在南海宣達主權，以及發表「南海和平倡議」，對整體區域的正面效應更重要。所謂「不為利誘，不為勢劫」，期待蔡總統能再慎思親臨太平島，維護國家利益與民心士氣。（編輯：郭無患）1130325

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