馬文君排赴太平島考察 江啟臣等10多名藍白立委報名
2024/3/22 16:52（3/22 18:02 更新）
（中央社記者吳書緯台北22日電）立法院外交及國防委員會國民黨召委馬文君排定5月16日委員會赴太平島考察。據了解，包含立法院副院長江啟臣在內的多名國民黨、民眾黨立委報名參加。
馬文君排定外交及國防委員會於5月16日考察南沙太平島防務概況。據了解，欲參加的立委將於當天自空軍屏東基地搭乘C-130運輸機飛抵太平島進行1日考察，再搭乘運輸機返回屏東基地。
據了解，已報名的外交及國防委員會成員包含國民黨籍副院長江啟臣、國民黨立委徐巧芯、黃仁、民眾黨立委林憶君等；非外交及國防委員會的立委則有國民黨立委林思銘、賴士葆、鄭正鈐、翁曉玲、羅智強等，民眾黨立委林國成、陳昭姿等人。
馬文君告訴中央社記者，不清楚目前外界所流傳報名外交及國防委員會於5月16日登太平島的立委名單，是由何處所得知，目前所傳出的報名名單並不完整，相關報名事宜都是由外交及國防委員會負責，雖然召委有權排定考察行程，但並沒有權限可以限制個別立委出席與否。（編輯：蘇志宗）1130322
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