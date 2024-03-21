馬文君主持秘密會議遭質疑 蔡明彥：配合召委職權

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（中央社記者吳書緯台北21日電）民進黨昨天質疑，國民黨立法院外交及國防委員會召委馬文君是外患罪洩密嫌疑的司法案件當事人，竟還能聽取國家情報機密、主持國家情報業務的秘密會議。國安局長蔡明彥今天說，國安局會配合召委職權召開秘密會議。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長報告國家情報工作暨國家安全局業務，並備質詢，本次會議包含秘密會議；蔡明彥會前接受媒體聯訪，被詢問馬文君是否適合主持秘密會議。

蔡明彥說，立法院外交及國防委員會召委要求各部會到委員會進行專案報告、業務報告，國安局都會配合，秘密會議的部分，會配合召委的職權進行相關規劃，回答立委關切的問題。

立法院外交及國防委員會今天先進行秘密會議，再進行公開會議；馬文君進入秘密會議前被媒體問及主持秘密會議是否合宜。

馬文君表示，國安會諮詢委員、總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光也涉嫌洩密，也是被告，他應該要先辭潛艦召集人職務。

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擔任今天會議主席的馬文君隨後於委員會公開會議發言指出，剛剛完成機密報告與詢答，現在進行公開報告與質詢，有些民眾關心她主持會議是否會造成什麼影響，因此請蔡明彥上台說明，她剛才主持秘密會議的過程有無造成危害或影響。

蔡明彥表示，國安局配合立法院外交及國防委員會召委，針對職權行使邀請國安局進行業務報告、專案報告以及秘密會議的辦理，國安局尊重相關安排。（編輯：郭無患）1130321